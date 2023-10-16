Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20231016/pochti-200-zalozhnikov-zakhvatili-boytsy-khamas-1048630053.html
Почти 200 заложников захватили бойцы ХАМАС
Почти 200 заложников захватили бойцы ХАМАС
Ранее сообщалось, что палестинское движение ХАМАС захватило 155 заложников, в том числе, израильских военных. 16.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-16T12:11+0300
2023-10-16T12:17+0300
израиль
палестина
ближний восток
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/0e/1048606799_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_df673687b2abb4d9378048d3b7d8d67c.jpg
СУХУМ, 16 окт – Sputnik. Бойцы ХАМАС взяли в плен 199 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал i24, получивший информацию от армии Израиля.ЦАХАЛ в свою очередь сообщает, что с субботы, 7 октября, были ликвидированы шесть высокопоставленных членов движения ХАМАС, в том числе лица, ответственные за нападение на южные районы страны.В списке числятся куратор ХАМАС по внутренним связям Абу Маамар, министр экономики Джавад Шмала, командующий спецподразделением "Нухба" боевого крыла ХАМАС Али Качи, командир воздушного подразделения "Нухба" Мурад Абу Мурад и еще два высокопоставленных военных.В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа, после чего бойцы палестинского движения ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге страны и захватили пленных. В ответ ЦАХАЛ начала операцию "Железные мечи".Ранее Израиль заявлял, что более миллиона жителей сектора должны переместиться на юг в течение суток "для безопасности". В субботу и воскресенье ЦАХАЛ также предоставил жителям Газы гуманитарные коридоры для эвакуации.Ответные удары израильская армия наносит не только по сектору Газа, где находятся бойцы ХАМАС, но и по близлежащим странам – Сирии и Ливану, откуда обстреливаются израильские территории.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231015/pereslegin-konflikt-s-izrailem-idet-pod-diktovku--palestiny-1048592646.html
израиль
палестина
ближний восток
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/0e/1048606799_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_27c40dbcc7ce5012361ef95d97a0a9a2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
израиль, палестина, ближний восток, новости
израиль, палестина, ближний восток, новости

Почти 200 заложников захватили бойцы ХАМАС

12:11 16.10.2023 (обновлено: 12:17 16.10.2023)
© AFP 2023 / MOHAMMED ABEDМужчина осматривает ущерб, нанесенный его дому после израильских ударов по лагерю Рафах на юге сектора Газа
Мужчина осматривает ущерб, нанесенный его дому после израильских ударов по лагерю Рафах на юге сектора Газа - Sputnik Абхазия, 1920, 16.10.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
Подписаться на
НовостиTelegram
Ранее сообщалось, что палестинское движение ХАМАС захватило 155 заложников, в том числе, израильских военных.
СУХУМ, 16 окт – Sputnik. Бойцы ХАМАС взяли в плен 199 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал i24, получивший информацию от армии Израиля.
Издание Haaretz также сообщило, что число израильских военных, погибших с момента эскалации конфликта, выросло до 291 человека.
ЦАХАЛ в свою очередь сообщает, что с субботы, 7 октября, были ликвидированы шесть высокопоставленных членов движения ХАМАС, в том числе лица, ответственные за нападение на южные районы страны.
В списке числятся куратор ХАМАС по внутренним связям Абу Маамар, министр экономики Джавад Шмала, командующий спецподразделением "Нухба" боевого крыла ХАМАС Али Качи, командир воздушного подразделения "Нухба" Мурад Абу Мурад и еще два высокопоставленных военных.
Переслегин: конфликт с Израилем идет под диктовку Палестины - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2023
Радио
Переслегин: конфликт с Израилем идет под диктовку Палестины
Вчера, 16:42
В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа, после чего бойцы палестинского движения ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге страны и захватили пленных. В ответ ЦАХАЛ начала операцию "Железные мечи".
Ранее Израиль заявлял, что более миллиона жителей сектора должны переместиться на юг в течение суток "для безопасности". В субботу и воскресенье ЦАХАЛ также предоставил жителям Газы гуманитарные коридоры для эвакуации.
Ответные удары израильская армия наносит не только по сектору Газа, где находятся бойцы ХАМАС, но и по близлежащим странам – Сирии и Ливану, откуда обстреливаются израильские территории.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0