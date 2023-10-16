https://sputnik-abkhazia.ru/20231016/pochti-200-zalozhnikov-zakhvatili-boytsy-khamas-1048630053.html

Почти 200 заложников захватили бойцы ХАМАС

Почти 200 заложников захватили бойцы ХАМАС

Ранее сообщалось, что палестинское движение ХАМАС захватило 155 заложников, в том числе, израильских военных. 16.10.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 16 окт – Sputnik. Бойцы ХАМАС взяли в плен 199 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал i24, получивший информацию от армии Израиля.ЦАХАЛ в свою очередь сообщает, что с субботы, 7 октября, были ликвидированы шесть высокопоставленных членов движения ХАМАС, в том числе лица, ответственные за нападение на южные районы страны.В списке числятся куратор ХАМАС по внутренним связям Абу Маамар, министр экономики Джавад Шмала, командующий спецподразделением "Нухба" боевого крыла ХАМАС Али Качи, командир воздушного подразделения "Нухба" Мурад Абу Мурад и еще два высокопоставленных военных.В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа, после чего бойцы палестинского движения ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге страны и захватили пленных. В ответ ЦАХАЛ начала операцию "Железные мечи".Ранее Израиль заявлял, что более миллиона жителей сектора должны переместиться на юг в течение суток "для безопасности". В субботу и воскресенье ЦАХАЛ также предоставил жителям Газы гуманитарные коридоры для эвакуации.Ответные удары израильская армия наносит не только по сектору Газа, где находятся бойцы ХАМАС, но и по близлежащим странам – Сирии и Ливану, откуда обстреливаются израильские территории.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231015/pereslegin-konflikt-s-izrailem-idet-pod-diktovku--palestiny-1048592646.html

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