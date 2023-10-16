https://sputnik-abkhazia.ru/20231016/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-17-oktyabrya-1048641492.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 17 октября

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 17 октября

Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять холодный атмосферный фронт с северо-запада. 16.10.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 16 окт - Sputnik. Во вторник, 17 октября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью и утром ожидается дождь разной интенсивности, гроза, местами возможен град, днем преимущественно без осадков.Атмосферное давление – нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду.Температура воздуха ночью +8°С до +13°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +21°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-4 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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абхазия, погода в абхазии