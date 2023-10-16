https://sputnik-abkhazia.ru/20231016/putin-rasskazal-ob-ogromnykh-poteryakh-kieva-v-khode-kontrnastupleniya-1048625314.html

Путин рассказал об огромных потерях Киева в ходе контрнаступления

Путин рассказал об огромных потерях Киева в ходе контрнаступления

Контрнаступление украинской армии началось 4 июня – в нем задействованы бригады, подготовленные инструкторами НАТО и вооруженные западной техникой. 16.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-16T09:00+0300

2023-10-16T09:00+0300

2023-10-16T09:00+0300

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военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 16 окт - Sputnik. В ходе контрнаступления украинская сторона несет огромные потери, примерно восемь к одному, заявил президент России Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита в Пекин.Путин подчеркнул, что к эскалации конфликта привело, в том числе, желание Вашингтона "затащить" Украину в НАТО, что не соответствовало положениям декларации независимости страны, позиционировавшей себя как мирное государство. Боевые действия начались в 2014 году, и военная спецоперация, начатая 24 февраля 2022 года - "это не начало войны, это попытка ее прекратить", отметил он.Что до возможности решить конфликт путем переговоров, Владимир Путин пояснил, что президент Украины издал запрещающий декрет, который сначала нужно отменить."Ну как же можно вести переговоры, если они этого не хотят, да еще и документ издали нормативный, который запрещает вести эти переговоры", - сказал он.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231005/tsivilizatsionnyy-vybor-rossii-vladimir-putin-prinyal-uchastie-v-zasedanii-kluba-valday-1048472588.html

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