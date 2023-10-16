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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231016/putin-rasskazal-ob-ogromnykh-poteryakh-kieva-v-khode-kontrnastupleniya-1048625314.html
Путин рассказал об огромных потерях Киева в ходе контрнаступления
Путин рассказал об огромных потерях Киева в ходе контрнаступления
Контрнаступление украинской армии началось 4 июня – в нем задействованы бригады, подготовленные инструкторами НАТО и вооруженные западной техникой. 16.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-16T09:00+0300
2023-10-16T09:00+0300
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СУХУМ, 16 окт - Sputnik. В ходе контрнаступления украинская сторона несет огромные потери, примерно восемь к одному, заявил президент России Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита в Пекин.Путин подчеркнул, что к эскалации конфликта привело, в том числе, желание Вашингтона "затащить" Украину в НАТО, что не соответствовало положениям декларации независимости страны, позиционировавшей себя как мирное государство. Боевые действия начались в 2014 году, и военная спецоперация, начатая 24 февраля 2022 года - "это не начало войны, это попытка ее прекратить", отметил он.Что до возможности решить конфликт путем переговоров, Владимир Путин пояснил, что президент Украины издал запрещающий декрет, который сначала нужно отменить."Ну как же можно вести переговоры, если они этого не хотят, да еще и документ издали нормативный, который запрещает вести эти переговоры", - сказал он.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231005/tsivilizatsionnyy-vybor-rossii-vladimir-putin-prinyal-uchastie-v-zasedanii-kluba-valday-1048472588.html
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новости, россия, украина, владимир путин, в мире
новости, россия, украина, владимир путин, в мире

Путин рассказал об огромных потерях Киева в ходе контрнаступления

09:00 16.10.2023
© Sputnik / POOL/Михаил Метцель / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с президентом Белоруссии А. Лукашенко
Встреча президента РФ В. Путина с президентом Белоруссии А. Лукашенко - Sputnik Абхазия, 1920, 16.10.2023
© Sputnik / POOL/Михаил Метцель
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Контрнаступление украинской армии началось 4 июня – в нем задействованы бригады, подготовленные инструкторами НАТО и вооруженные западной техникой.
СУХУМ, 16 окт - Sputnik. В ходе контрнаступления украинская сторона несет огромные потери, примерно восемь к одному, заявил президент России Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита в Пекин.
"Начали боевые действия активные - контрнаступление так называемое. Оно с 4 июня продолжается, пока результатов нет. Есть только огромные потери. Потери просто огромные: один к восьми примерно, если в соотношении", - сказал он.
Путин подчеркнул, что к эскалации конфликта привело, в том числе, желание Вашингтона "затащить" Украину в НАТО, что не соответствовало положениям декларации независимости страны, позиционировавшей себя как мирное государство.
Боевые действия начались в 2014 году, и военная спецоперация, начатая 24 февраля 2022 года - "это не начало войны, это попытка ее прекратить", отметил он.
Что до возможности решить конфликт путем переговоров, Владимир Путин пояснил, что президент Украины издал запрещающий декрет, который сначала нужно отменить.
"Ну как же можно вести переговоры, если они этого не хотят, да еще и документ издали нормативный, который запрещает вести эти переговоры", - сказал он.
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