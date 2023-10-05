https://sputnik-abkhazia.ru/20231005/tsivilizatsionnyy-vybor-rossii-vladimir-putin-prinyal-uchastie-v-zasedanii-kluba-valday-1048472588.html

Цивилизационный выбор России: Владимир Путин принял участие в заседании клуба "Валдай"

Цивилизационный выбор России: Владимир Путин принял участие в заседании клуба "Валдай"

В этом году заседание клуба проходит со 2 по 5 октября в Сочи. Тема клуба –"Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех". 05.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-05T20:53+0300

2023-10-05T20:53+0300

2023-10-05T21:38+0300

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Президент России Владимир Путин принял участие в пленарной сессии ежегодного дискуссионного клуба "Валдай".Он говорил о том, как меняется сегодняшний мир, что движет западными элитами, и каким Россия видит мировое будущее.О ЗападеСША и их сателлиты твердо взяли курс на гегемонию во всех сферах, в том числе, в области морально-нравственной, заявил Владимир Путин. Но подчинить себе весь мир Запад не сможет.Президент подчеркнул, что высокий уровень развития западных стран был достигнут за счет бесконечной экспансии и выкачивания ресурсов из колоний. "Западное влияние в мире – это огромная военно-финансовая пирамида, ей все время нужно новое топливо для поддержания себя самой – природные, технологические, человеческие ресурсы, принадлежащие другим", - сказал он.Части западных элит нужен враг, подчеркнул президент, для оправдания экспансии и сохранения внутреннего контроля, в том числе в организациях и военных блока, ведь, когда есть враг, "все должны сплотиться вокруг начальника". Врагом при этом делают разные страны - Россию, Китай, КНДР, Иран.О ситуации на УкраинеРоссия не начинала войну на Украине, наоборот, она пытается ее закончить, заявил Владимир Путин. Он назвал госпереворот в Киеве в 2014 году кровавым и антиконституционным, и подчеркнул, что все это время Россия поддерживала крымчан и севастопольцев. Путин подчеркнул, что девять лет назад против Донбасса была развязана война. И западные страны не считались с погибшими. По словам президента, украинский кризис - это не территориальный конфликт. Он подчеркнул, что России достаточно своих территорий, часть из которых еще предстоит освоить."Это не территориальный конфликт и даже не установление регионального геополитического баланса. Вопрос гораздо шире и фундаментальнее: речь о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство", - заявил он.Президент добавил, что российская армия в зоне проведения спецоперации продвигается на двенадцати участках и "чувствует себя уверенно". Уже 335 тысяч человек заключили контракты с Минобороны для участия в СВО, еще пять тысяч подписали краткосрочные контракты.C начала контрнаступления украинские подразделения потеряли уже свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин различного класса, отметил Путин.О блоковом и цивилизационном подходахПрочный мир может установиться только тогда, когда все станут чувствовать себя в безопасности, сказал Владимир Путин. Приверженность блоковым подходам - порочное наследие XX века, продукт западной культуры."Блоковый подход, назовем вещи своими именами, – это ограничение прав и свобод государств на собственное развитие, попытка загнать их в определенную клетку обязательств. Это в известной степени – и это очевидная вещь – отъем части суверенитета, а затем – и очень часто – навязывание решений в других сферах помимо сферы безопасности, и прежде всего в сфере экономики, как это сейчас происходит в отношениях между Соединёнными Штатами и Европой", - сказал он.Россия - самобытное государство-цивилизация, и под этой формулировкой страна понимает не только собственное развитие, но и основные принципы мироустройства. Путин подчеркнул, что цивилизаций в мире много, и ни одна из них не хуже и не лучше другой. "Современному миру чужда любая унификация, каждое государство и общество хотят самостоятельно выработать свой путь развития. В основе его – культура и традиции, укреплённые в географии, историческом опыте, как давнем, так и современном, и в ценностях народа. Это сложный синтез, в процессе которого и возникает самобытная цивилизационная общность. Ее неоднородность, многообразие – это залог устойчивости и развития", - уверен российский лидер.Путин подчеркнул, что цивилизационная опора - необходимое условие успеха в современном мире, "утратившем свои ориентиры". Если все самодостаточные цивилизации не будут никому ничего навязывать и не позволят ничего навязывать себе, они смогут гармонично сосуществовать друг с другом."Цивилизационный подход противостоит таким тенденциям, потому что он основан на фундаментальных, долгосрочных интересах государств и народов. Интересах, которые диктуются не сиюминутной идеологической конъюнктурой, а всем историческим опытом, наследием прошлого, на котором основано представление о гармоничном будущем", - сказал президент.О том, каким будущее видит РоссияРоссия хочет жить в открытом, взаимосвязанном мире, в котором не будет искусственных барьеров на пути общения людей, подчеркнул Путин. "Второе. Мы хотим, чтобы многообразие мира не просто сохранялось, а было фундаментом всеобщего развития. Навязывание любой стране или народу, как им жить, как чувствовать себя, должно быть запрещено. Только настоящее культурное и цивилизационное многообразие обеспечит благо людей и баланс интересов", - продолжил он.Россия выступает за максимальную представительность, и за то, чтобы "те, кого непосредственно касается вопрос, договаривались о том, что делать".Путин добавил, что Россия выступает за всеобщую безопасность и прочный мир, построенный на уважении и больших, и малых государств. Главное - избавиться от от блокового подхода, от наследия колониальной эпохи и холодной войны.Эпоха эксплуатации осталась в прошлом, добавил российский лидер, доступ к благам современного развития должен быть у всех, а попытки его ограничить должны рассматриваться как акт агрессии. При этом Россия выступает за равноправие, различие потенциалов разных стран. "Но не менее объективно и то, что больше никто не готов подчиняться, ставить свои интересы и нужды в зависимость от кого бы то ни было, и прежде всего от более богатых и сильных. Это не просто естественное состояние международного сообщества, это квинтэссенция всего исторического опыта человечества", - подытожил Путин.

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