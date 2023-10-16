https://sputnik-abkhazia.ru/20231016/razvedchiki-yuvo-likvidirovali-gruppu-vooruzhennykh-protivnikov-v-gorakh-abkhazii-1048627761.html
Разведчики ЮВО ликвидировали группу вооруженных "противников" в горах Абхазии
Разведчики ЮВО ликвидировали группу вооруженных "противников" в горах Абхазии
В соответствии с международными договорами, на территории Абхазии расположена 7-я российская военная база, относящаяся к Южному военному округу. 16.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-16T10:18+0300
2023-10-16T10:18+0300
2023-10-16T10:28+0300
абхазия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/10/1048625862_0:43:1200:718_1920x0_80_0_0_0d7087f3c35d5f7c58b18b468c961f1f.jpg
СУХУМ, 16 окт – Sputnik. Военнослужащие разведывательного подразделения Южного военного округа ликвидировали условную группу незаконного вооруженного формирования на полигоне Цабал, сообщает пресс-служба ЮВО.Разведчики обнаружили место дислокации лагеря противника в горно-лесистой местности и передали координаты сослуживцам.Затем были проведены мероприятия по захвату лагеря, в ходе которых были применены современные техсредства связи, управления и разведки, в том числе комплекс "Стрелец". Для создания боевой обстановки применялись имитационные заряды и холостые патроны к стрелковому оружию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231011/tankisty-yuvo-porazili-bronetekhniku-uslovnogo-protivnika--1048554424.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/10/1048625862_56:0:1123:800_1920x0_80_0_0_3afad7cfcec443edb6f3608ce599c350.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости
Разведчики ЮВО ликвидировали группу вооруженных "противников" в горах Абхазии
10:18 16.10.2023 (обновлено: 10:28 16.10.2023)
В соответствии с международными договорами, на территории Абхазии расположена 7-я российская военная база, относящаяся к Южному военному округу.
СУХУМ, 16 окт – Sputnik. Военнослужащие разведывательного подразделения Южного военного округа ликвидировали условную группу незаконного вооруженного формирования на полигоне Цабал, сообщает пресс-служба ЮВО.
Разведчики обнаружили место дислокации лагеря противника в горно-лесистой местности и передали координаты сослуживцам.
Затем были проведены мероприятия по захвату лагеря, в ходе которых были применены современные техсредства связи, управления и разведки, в том числе комплекс "Стрелец".
Для создания боевой обстановки применялись имитационные заряды и холостые патроны к стрелковому оружию.