https://sputnik-abkhazia.ru/20231016/razvedchiki-yuvo-likvidirovali-gruppu-vooruzhennykh-protivnikov-v-gorakh-abkhazii-1048627761.html

Разведчики ЮВО ликвидировали группу вооруженных "противников" в горах Абхазии

Разведчики ЮВО ликвидировали группу вооруженных "противников" в горах Абхазии

В соответствии с международными договорами, на территории Абхазии расположена 7-я российская военная база, относящаяся к Южному военному округу. 16.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-16T10:18+0300

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СУХУМ, 16 окт – Sputnik. Военнослужащие разведывательного подразделения Южного военного округа ликвидировали условную группу незаконного вооруженного формирования на полигоне Цабал, сообщает пресс-служба ЮВО.Разведчики обнаружили место дислокации лагеря противника в горно-лесистой местности и передали координаты сослуживцам.Затем были проведены мероприятия по захвату лагеря, в ходе которых были применены современные техсредства связи, управления и разведки, в том числе комплекс "Стрелец". Для создания боевой обстановки применялись имитационные заряды и холостые патроны к стрелковому оружию.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231011/tankisty-yuvo-porazili-bronetekhniku-uslovnogo-protivnika--1048554424.html

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