https://sputnik-abkhazia.ru/20231016/sud-prigovoril-k-pozhiznennomu-sroku-komandira-vsu-prikazavshego-ubit-10-chelovek-1048644003.html

Суд приговорил к пожизненному сроку командира ВСУ, приказавшего убить 10 человек

Суд приговорил к пожизненному сроку командира ВСУ, приказавшего убить 10 человек

Сотрудники Следственного комитета России расследуют преступления солдат ВСУ в отношении гражданских лиц. 16.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-16T19:51+0300

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СУХУМ, 16 окт - Sputnik. Суд приговорил командира 2-й роты 501-го отдельного батальона 36-й бригады морской пехоты ВСУ Леонида Онупко к пожизненному заключению в колонии строгого режима, сообщает Следственный комитет России.Онупко признан виновным в убийстве двух и более людей группой лиц по мотивам политической и идеологической ненависти, жестоком обращении с гражданским населением и применением запрещенных методов в конфликте. Следствие установило, что в период с марта по апрель 2022 года Онупко и подчиненные ему военные базировались в Мариуполе. Там командир отдавал заведомо преступные приказы об убийстве мирных граждан, обнаруженных вблизи боевых позиций ВСУ.Следуя его приказам, военнослужащие расстреляли десять человек, которые не участвовали в военном конфликте и не представляли угрозы для украинских солдат.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231013/troikh-ukrainskikh-morpekhov-osudili-za-prestupleniya-protiv-grazhdanskikh-lits-1048600163.html

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