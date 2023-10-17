https://sputnik-abkhazia.ru/20231017/bolee-sta-narusheniy-pdd-vyyavili-sotrudniki-gai-abkhazii-za-reyd-1048652007.html

Более ста нарушений ПДД выявили сотрудники ГАИ Абхазии за рейд

Более ста нарушений ПДД выявили сотрудники ГАИ Абхазии за рейд

В городах и районах Абхазии проходят усиленные рейды, направленные на выявление нетрезвых водителей, нарушающих ПДД. 17.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-17T16:16+0300

2023-10-17T16:16+0300

2023-10-17T16:58+0300

в абхазии

абхазия

новости

гаи

мвд абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/14/1045378640_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_1951f3433db513ba6ab0d7efed6c7a9e.jpg

СУХУМ, 17 окт – Sputnik. В ходе усиленного рейда 16 октября сотрудники ГАИ Абхазии выявили 110 нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.Основные нарушения – это превышение скорости, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, езда по встречной полосе, тонировка лобового стекла, запрещенная в республике.Кроме того, особое внимание сотрудники правоохранительных органов обращали на водителей, севших за руль в состоянии опьянения. За рейд было задержано четверо таких водителей, двое в наркотическом опьянении, двое – в алкогольном. Нетрезвые водители немедленно отстраняются от управления автомобилем, подвергаются административному штрафу в 30 тысяч рублей и лишаются права на управление автомобилем на полгода. Если выясняется, что человек уже был лишен прав и пренебрег запретом, сев за руль в нетрезвом состоянии, то он лишается водительских прав на год и подвергается административному аресту на 15 суток.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231004/pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-sentyabr-1048434559.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, гаи, мвд абхазии