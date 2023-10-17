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Более ста нарушений ПДД выявили сотрудники ГАИ Абхазии за рейд
Более ста нарушений ПДД выявили сотрудники ГАИ Абхазии за рейд
В городах и районах Абхазии проходят усиленные рейды, направленные на выявление нетрезвых водителей, нарушающих ПДД. 17.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-17T16:16+0300
2023-10-17T16:16+0300
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СУХУМ, 17 окт – Sputnik. В ходе усиленного рейда 16 октября сотрудники ГАИ Абхазии выявили 110 нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.Основные нарушения – это превышение скорости, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, езда по встречной полосе, тонировка лобового стекла, запрещенная в республике.Кроме того, особое внимание сотрудники правоохранительных органов обращали на водителей, севших за руль в состоянии опьянения. За рейд было задержано четверо таких водителей, двое в наркотическом опьянении, двое – в алкогольном. Нетрезвые водители немедленно отстраняются от управления автомобилем, подвергаются административному штрафу в 30 тысяч рублей и лишаются права на управление автомобилем на полгода. Если выясняется, что человек уже был лишен прав и пренебрег запретом, сев за руль в нетрезвом состоянии, то он лишается водительских прав на год и подвергается административному аресту на 15 суток.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231004/pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-sentyabr-1048434559.html
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абхазия, новости, гаи, мвд абхазии
Более ста нарушений ПДД выявили сотрудники ГАИ Абхазии за рейд
16:16 17.10.2023 (обновлено: 16:58 17.10.2023)
В городах и районах Абхазии проходят усиленные рейды, направленные на выявление нетрезвых водителей, нарушающих ПДД.
СУХУМ, 17 окт – Sputnik.
В ходе усиленного рейда 16 октября сотрудники ГАИ Абхазии выявили 110 нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает
пресс-служба МВД республики.
Основные нарушения – это превышение скорости, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, езда по встречной полосе, тонировка лобового стекла, запрещенная в республике.
Кроме того, особое внимание сотрудники правоохранительных органов обращали на водителей, севших за руль в состоянии опьянения. За рейд было задержано четверо таких водителей, двое в наркотическом опьянении, двое – в алкогольном.
Нетрезвые водители немедленно отстраняются от управления автомобилем, подвергаются административному штрафу в 30 тысяч рублей и лишаются права на управление автомобилем на полгода. Если выясняется, что человек уже был лишен прав и пренебрег запретом, сев за руль в нетрезвом состоянии, то он лишается водительских прав на год и подвергается административному аресту на 15 суток.