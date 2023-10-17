https://sputnik-abkhazia.ru/20231017/gosduma-odobrila-protokol-o-besposhlinnom-vvoze-propana-v-abkhaziyu-1048652688.html
Госдума одобрила протокол о беспошлинном ввозе пропана в Абхазию
Госдума одобрила протокол о беспошлинном ввозе пропана в Абхазию
Протокол к соглашению между Россией и Абхазией о режиме торговли товарами был предложен Минэнерго и согласован с МИД РФ. 17.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-17T16:41+0300
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СУХУМ, 17 окт – Sputnik. Депутаты Государственной Думы России ратифицировали протокол об освобождении от уплаты таможенной пошлины при вывозе пропана в Абхазию. Об этом сообщает РИА Новости.Протокол был подписан в Москве 16 мая 2023 года, он включает пропан в перечень товаров, которые беспошлинно завозятся на таможенную территорию Абхазии.Временное применение Протокола предусмотрено в связи с тем, что пропан является товаром первой необходимости. При этом в условиях энергетического дефицита для обеспечения населения Республики Абхазия необходимо осуществление поставок сжиженных углеводородных газов в объеме 2 тысячи тонн в год", – говорится в пояснительной записке.Документ временно применяется по истечении 10 дней с даты подписания и вступает в силу с момента получения по дипканалам уведомления о выполнении странами необходимых внутригосударственных процедур.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230928/zapret-na-vyvoz-topliva-iz-rf-razbor-posledstviy-dlya-stran-blizhnego-zarubezhya-1048305741.html
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абхазия, россия, госдума, торговля, новости
абхазия, россия, госдума, торговля, новости
Госдума одобрила протокол о беспошлинном ввозе пропана в Абхазию
16:41 17.10.2023 (обновлено: 16:56 17.10.2023)
Протокол к соглашению между Россией и Абхазией о режиме торговли товарами был предложен Минэнерго и согласован с МИД РФ.
СУХУМ, 17 окт – Sputnik.
Депутаты Государственной Думы России ратифицировали протокол об освобождении от уплаты таможенной пошлины при вывозе пропана в Абхазию. Об этом сообщает РИА Новости
.
Протокол был подписан в Москве 16 мая 2023 года, он включает пропан в перечень товаров, которые беспошлинно завозятся на таможенную территорию Абхазии.
Временное применение Протокола предусмотрено в связи с тем, что пропан является товаром первой необходимости. При этом в условиях энергетического дефицита для обеспечения населения Республики Абхазия необходимо осуществление поставок сжиженных углеводородных газов в объеме 2 тысячи тонн в год", – говорится в пояснительной записке.
Документ временно применяется по истечении 10 дней с даты подписания и вступает в силу с момента получения по дипканалам уведомления о выполнении странами необходимых внутригосударственных процедур.