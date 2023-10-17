https://sputnik-abkhazia.ru/20231017/kollegiya-verkhovnogo-suda-otmenila-prigovor-po-delu-o-napadenii-na-ofis-amra-banka-1048652864.html

Коллегия Верховного суда отменила приговор по делу о нападении на офис "Амра-банка"

Коллегия Верховного суда отменила приговор по делу о нападении на офис "Амра-банка"

В апреле 2023 года суд приговорил пятерых обвиняемых по делу о разбойном нападении на банковский офис к длительным тюремным срокам и конфискации имущества, а... 17.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-17T17:07+0300

2023-10-17T17:07+0300

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СУХУМ, 17 окт – Sputnik. Кассационная коллегия по уголовным судам Верховного суда Абхазии отменила приговор Сухумского горсуда по делу о разбойном нападении на офис "Амра-банка". Об этом сообщается на сайте суда. Меры пресечения в отношении обвиняемых оставлены прежние – Астамур Бутба, Вадим Возба, Алхас Квициния, Алиас Цвинария и Валериан Эюпов содержатся под стражей, Артур Гвинджия – под домашним арестом.10 марта 2021 года люди в масках совершили вооруженное нападение на сотрудников банка, завладев денежными средствами в размере 1 021 156 рублей.Между сотрудником охраны и нападавшими произошла перестрелка, после чего последние скрылись на автомобиле Ford Galaxy. Позже машина была обнаружена горящей на улице Армейской в Сухуме.13 апреля 2023 года Сухумский горсуд признал Астамура Бутба, Вадима Возба, Алхаса Квициния, Алиаса Цвинария и Валеряна Эюпова незаконном хранении оружия и разбое в целях завладения имуществом в особо крупном размере. Квициния и Цвинария также были признаны виновными в незаконном хранении наркотиков. Их приговорили к длительным тюремным срокам – от 13 с половиной до 12 лет в колонии строгого режима с конфискацией имущества.Артур Гвинджия был признан в укрывательстве преступления. Суд назначил ему наказание в виде года и шести месяцев в колонии общего режима.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230413/sud-vynes-prigovor-v-otnoshenii-obvinyaemykh-v-napadenii-na-ofis-amra-banka-1045241905.html

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