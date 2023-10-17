https://sputnik-abkhazia.ru/20231017/pravitelstvo-moskvy-okazalo-finpomosch-priravnennym-k-veteranam-vov-v-galskom-rayone-1048656163.html

Правительство Москвы оказало финпомощь приравненным к ветеранам ВОВ в Галском районе

Правительство Москвы оказало финпомощь приравненным к ветеранам ВОВ в Галском районе

К приравненным к ветеранам ВОВ относятся граждане, принимавшие участие в военных действиях в период войны или пострадавшие от них. 17.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-17T20:07+0300

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СУХУМ, 17 окт - Sputnik. Правительство Москвы оказало финансовую помощь приравненным к ветеранам Великой Отечественной войны из Галского района. Об этом сообщает "ГалМедиа". "Кроме того, в этом году мы передали медицинские изделия индивидуального пользования в центральную районную больницу, ожидаем большую партию красивых новых книг для библиотеки города Гал, и надеемся на дальнейшее сотрудничество", - рассказала представитель "Дома Москвы" в Сухуме Марина Соя.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231011/veterana-velikoy-otechestvennoy-voyny-v-abkhazii-pozdravili-so-101-letiem-1048554663.html

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