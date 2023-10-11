https://sputnik-abkhazia.ru/20231011/veterana-velikoy-otechestvennoy-voyny-v-abkhazii-pozdravili-so-101-letiem-1048554663.html

Ветерана Великой Отечественной войны в Абхазии поздравили со 101-летием

Ветерана Великой Отечественной войны в Абхазии поздравили со 101-летием

Одна из старейших участниц Великой Отечественной войны Екатерина Синявская живет в поселке Агудзера Гулрыпшского района. 11.10.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 11 окт – Sputnik. Ветерана Великой Отечественной войны Екатерину Синявскую поздравили со 101-летием представители Дома Москвы в Сухуме и Посольство России в Абхазии, сообщили в пресс-службе Дома Москвы.Ветерану передали подарки и пожелали крепкого здоровья, мира, радости, добра и всегда оставаться позитивной и активной.В 1942 году Синявская вступила в ряды Красной Армии. Екатерина Васильевна сначала попала в батальон, который защищал Батумский порт от нашествия вражеских самолетов. Там она прослужила 3,5 года. Затем ее направили в Сухум комсоргом 20 зенитно-пулеметной батареи, которая защищала железнодорожные мосты от бомбежек. Уже перед самым концом войны дивизион Екатерины Синявской направили на Дальний Восток, где она прослужила до ноября 1945 года. Имеет боевые награды: орден Отечественной войны II степени, медаль "За Боевые заслуги", медаль "За Оборону Кавказа", медаль "За Победу над Германией", медаль "За Победу над Японией".Более 55 тысяч жителей Абхазии воевали на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, из них более 17 тысяч не вернулись с полей сражений, 22 жителя республики были удостоены звания Героя Советского Союза.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230509/9-maya-my-poteryali-golovy-veteran-ekaterina-sinyavskaya-rasskazala-o-svoem-boevom-puti-1045652437.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230509/obnimalis-i-tselovalis-veteran-rasskazala-kak-vstrechali-den-pobedy-1045709406.html

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