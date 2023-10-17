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Прогноз погоды в Абхазии на среду 18 октября

Прогноз погоды в Абхазии на среду 18 октября

Погоду территории черноморского побережья Абхазии будет определять барическое поле повышенного давления и циклон с юго-запада. 17.10.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 17 окт - Sputnik. В среду, 18 октября, в Абхазии облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.В конце дня поздним вечером ожидается дождь разной интенсивности, местами дождь с градом, гроза. В горах - мокрый снег.Атмосферное давление – повышенное будет медленно понижаться.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +14°С до +19°С.Температура морской воды +21°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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