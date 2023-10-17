https://sputnik-abkhazia.ru/20231017/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-18-oktyabrya-1048655837.html
Прогноз погоды в Абхазии на среду 18 октября
Прогноз погоды в Абхазии на среду 18 октября
Погоду территории черноморского побережья Абхазии будет определять барическое поле повышенного давления и циклон с юго-запада. 17.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-17T19:35+0300
2023-10-17T19:35+0300
2023-10-17T19:35+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/10/1048626917_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0e20871808b07a26092f50a9586185f9.jpg
СУХУМ, 17 окт - Sputnik. В среду, 18 октября, в Абхазии облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.В конце дня поздним вечером ожидается дождь разной интенсивности, местами дождь с градом, гроза. В горах - мокрый снег.Атмосферное давление – повышенное будет медленно понижаться.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +14°С до +19°С.Температура морской воды +21°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/10/1048626917_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f1b85f9e0c5b118d853476e3d789ff95.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 18 октября
Погоду территории черноморского побережья Абхазии будет определять барическое поле повышенного давления и циклон с юго-запада.
СУХУМ, 17 окт - Sputnik. В среду, 18 октября, в Абхазии облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
В конце дня поздним вечером ожидается дождь разной интенсивности, местами дождь с градом, гроза. В горах - мокрый снег.
Атмосферное давление – повышенное будет медленно понижаться.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 10-15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +14°С до +19°С.
Температура морской воды +21°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.