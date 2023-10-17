https://sputnik-abkhazia.ru/20231017/rost-zabolevaemosti-koklyushem-zafiksirovan-v-gudautskom-rayone-1048633062.html
Рост заболеваемости коклюшем зафиксирован в Гудаутском районе
Рост заболеваемости коклюшем зафиксирован в Гудаутском районе
Более 70 случаев заболевания коклюшем выявлено в Гудаутском районе за последние два месяца. 17.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-17T09:00+0300
2023-10-17T09:00+0300
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СУХУМ, 16 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Рост заболеваемости коклюшем зафиксирован в Гудаутском районе за последние два месяца, рассказала на еженедельном совещании в администрации муниципалитета главный санитарный врач Инга Чанба."В прошлом году, например, были единичные случаи, но тогда у нас была скарлатина. Сейчас многие родители отказываются вакцинироваться. Они говорят: "Лучше мой ребенок переболеет", но сначала дети заболеют коклюшем, потом скарлатиной, затем корью, и какое состояние здоровья после всех этих болезней у них будет?" – задалась вопросом Чанба.Еще одним важным аспектом главный санитарный врач района назвала питание детей. По ее наблюдениям, зачастую родители неправильно выбирают детский рацион, и не обращают внимания на возрастные рекомендации.Что касается коклюша, симптомы его схожи с простудой, но эта болезнь также сопровождается изнурительным кашлем в течение 20-30 дней в зависимости от иммунной системы ребенка. Температура тела может достигать 38 градусов и подниматься еще выше."Сейчас, в отличие от прошлых лет, болезнь протекает в более легкой форме. В стационаре почти никого нет с этим заболеванием. Определить коклюш лабораторно практически невозможно. В основном он определяется клиническими симптомами и дифференцируется от других ОРВИ и гриппа", – уточнила Чанба.Она также добавила, что от коклюша у детей чаще всего страдают печень и поджелудочная железа. Лечат пациентов антибиотиками.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230809/takie-obstoyatelstva-kvarchiya-ob-opasnosti-zarazheniya-koklyushem-1047404191.html
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абхазия, новости, болезни, гудаутский район
абхазия, новости, болезни, гудаутский район
Рост заболеваемости коклюшем зафиксирован в Гудаутском районе
Более 70 случаев заболевания коклюшем выявлено в Гудаутском районе за последние два месяца.
СУХУМ, 16 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Рост заболеваемости коклюшем зафиксирован в Гудаутском районе за последние два месяца, рассказала на еженедельном совещании в администрации муниципалитета главный санитарный врач Инга Чанба.
Она уточнила, что за минувшие два месяца было выявлено 72 случая заболевания коклюшем среди детей. Чанба связывает эту тенденцию с нежеланием населения вакцинироваться.
"В прошлом году, например, были единичные случаи, но тогда у нас была скарлатина. Сейчас многие родители отказываются вакцинироваться. Они говорят: "Лучше мой ребенок переболеет", но сначала дети заболеют коклюшем, потом скарлатиной, затем корью, и какое состояние здоровья после всех этих болезней у них будет?" – задалась вопросом Чанба.
Еще одним важным аспектом главный санитарный врач района назвала питание детей. По ее наблюдениям, зачастую родители неправильно выбирают детский рацион, и не обращают внимания на возрастные рекомендации.
Что касается коклюша, симптомы его схожи с простудой, но эта болезнь также сопровождается изнурительным кашлем в течение 20-30 дней в зависимости от иммунной системы ребенка. Температура тела может достигать 38 градусов и подниматься еще выше.
"Сейчас, в отличие от прошлых лет, болезнь протекает в более легкой форме. В стационаре почти никого нет с этим заболеванием. Определить коклюш лабораторно практически невозможно. В основном он определяется клиническими симптомами и дифференцируется от других ОРВИ и гриппа", – уточнила Чанба.
Она также добавила, что от коклюша у детей чаще всего страдают печень и поджелудочная железа. Лечат пациентов антибиотиками.