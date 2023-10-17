https://sputnik-abkhazia.ru/20231017/s-nami-navsegda-populyatsiya-mramornogo-klopa-v-abkhazii-uvelichilas-1048646813.html

С нами навсегда: популяция мраморного клопа в Абхазии увеличилась

С нами навсегда: популяция мраморного клопа в Абхазии увеличилась

Мраморные клопы в большом количестве появились на Черноморском побережье Абхазии около семи лет назад. Наибольший вред насекомые причиняют плодовым и ягодным... 17.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-17T12:36+0300

2023-10-17T12:36+0300

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СУХУМ, 17 окт – Sputnik. Увеличение популяции мраморного клопа связано с погодными условиями, сказал в программе "Гражданин и начальник" на радио Sputnik глава службы защиты растений Минсельхоза Абхазии Владимир Герия."Клоп, появившись в Абхазии, останется навсегда. И, как у любых насекомых, какие-то природные условия вызывают вспышку численности, какие-то, наоборот, делают его невидимым. Засушливое лето благоприятствовало увеличению числа насекомых, не до такой степени, когда они беспрепятственно развивались, но тем не менее", – подчеркнул он.Специалист также отметил, что морфология насекомого заставляет сейчас клопа искать место, чтобы укрыться в тепле и сухости на зиму."Несколько месяцев насекомые будут прятаться, будут обездвижены. Сейчас клоп не питается, цитрусовым и хурме такой вред, какой он наносит в период вегетации растений весной и ранним летом, он нанести не может. Он занят тем, что ищет для себя убежище", – сказал Герия.По словам Герия, в течение семи-десяти дней мраморный клоп будет искать теплые места, после чего перестанет попадаться жителям республики на глаза. В том, что сейчас наблюдается увеличение количества насекомых, ничего аномального нет. Механический сбор и уничтожение вредителя очень важны для того, чтобы крестьяне могли максимально обезопасить сельскохозяйственные культуры, которые выращивают."Это один из способов борьбы с клопом, исходя из того, что применять сельскохозяйственную химию в данное время нет никакой необходимости", – заметил начальник службы защиты растений Минсельхоза.Мраморные клопы появились на черноморском побережье Абхазии в большом количестве около семи лет назад. Вредитель быстро освоился в республике. Насекомое питается молодыми листьями и плодами. Наибольший вред причиняет плодовым и ягодным культурам, может вредить овощным и зерновым культурам.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230504/takie-obstoyatelstva-shinkuba-o-nasekomykh-vreditelyakh-v-abkhazii-i-borbe-s-nimi-1045633980.html

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