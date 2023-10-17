Третью книгу из серии "Художники Абхазии" представили в Сухуме
14:27 17.10.2023 (обновлено: 14:58 17.10.2023)
© Sputnik / Томас ТхайцукПрезентация книги Азы Аргун "Художники Абхазии"
© Sputnik / Томас Тхайцук
Автор книги – заслуженный работник культуры Абхазии, сотрудница Национальной картинной галереи Аза Аргун.
СУХУМ, 17 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Презентация книги "Художники Абхазии" состоялась в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии во вторник, 17 октября.
Издание состоит из биографий и очерков, посвященных более чем пятидесяти абхазским живописцам, творчество которых относится ко второй половине ХХ и началу ХХI веков.
Читатели также могут полюбоваться иллюстрациями, изображающими наиболее яркие работы художников.
Директор ЦВЗ Эльвира Арсалия, презентуя издание, отметила, что в отечественном искусствознании наблюдается большой дефицит материалов для изучения изобразительного искусства. Поэтому написание трех книг в течение нескольких лет – это огромный труд Азы Аргун, добавила она.
"Огромное вам спасибо, Аза, от лица наших художников. Очень надеемся, что вашей энергии и порыва хватит еще не на одно издание", – подчеркнула директор ЦВЗ.
© Sputnik / Томас ТхайцукПрезентация книги Азы Аргун "Художники Абхазии"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Презентация книги Азы Аргун "Художники Абхазии"
© Sputnik / Томас ТхайцукПрезентация книги Азы Аргун "Художники Абхазии"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Презентация книги Азы Аргун "Художники Абхазии"
© Sputnik / Томас ТхайцукПрезентация книги Азы Аргун "Художники Абхазии"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Презентация книги Азы Аргун "Художники Абхазии"
© Sputnik / Томас ТхайцукПрезентация книги Азы Аргун "Художники Абхазии"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Презентация книги Азы Аргун "Художники Абхазии"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Презентация книги Азы Аргун "Художники Абхазии"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Презентация книги Азы Аргун "Художники Абхазии"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Презентация книги Азы Аргун "Художники Абхазии"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Презентация книги Азы Аргун "Художники Абхазии"
После руководитель Национальной картиной галереи Сурам Сакания высказал мнение о том, что все три книги из серии "Художники Абхазии" нужно выпустить одним томом.
Автор книги Аза Аргун добавила, что в издание, в частности, вошли биографии, очерки и работы авторов, которые на сегодняшний день живут за пределами Абхазии, а также поблагодарила всех, кто принимал участие в реализации проекта.
Третья книга из серии "Художники Абхазии" вышла тиражом в 400 экземпляров, в ней 142 страницы. Финансовую поддержку в издании книги оказала сотовая компания "Аквафон".