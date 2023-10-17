https://sputnik-abkhazia.ru/20231017/tretyu-knigu-iz-serii-khudozhniki-abkhazii-predstavili-v-sukhume--1048650392.html

Третью книгу из серии "Художники Абхазии" представили в Сухуме

Третью книгу из серии "Художники Абхазии" представили в Сухуме

Автор книги – заслуженный работник культуры Абхазии, сотрудница Национальной картинной галереи Аза Аргун. 17.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-17T14:27+0300

2023-10-17T14:27+0300

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СУХУМ, 17 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Презентация книги "Художники Абхазии" состоялась в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии во вторник, 17 октября. Читатели также могут полюбоваться иллюстрациями, изображающими наиболее яркие работы художников. Директор ЦВЗ Эльвира Арсалия, презентуя издание, отметила, что в отечественном искусствознании наблюдается большой дефицит материалов для изучения изобразительного искусства. Поэтому написание трех книг в течение нескольких лет – это огромный труд Азы Аргун, добавила она. "Огромное вам спасибо, Аза, от лица наших художников. Очень надеемся, что вашей энергии и порыва хватит еще не на одно издание", – подчеркнула директор ЦВЗ. После руководитель Национальной картиной галереи Сурам Сакания высказал мнение о том, что все три книги из серии "Художники Абхазии" нужно выпустить одним томом. Автор книги Аза Аргун добавила, что в издание, в частности, вошли биографии, очерки и работы авторов, которые на сегодняшний день живут за пределами Абхазии, а также поблагодарила всех, кто принимал участие в реализации проекта. Третья книга из серии "Художники Абхазии" вышла тиражом в 400 экземпляров, в ней 142 страницы. Финансовую поддержку в издании книги оказала сотовая компания "Аквафон".

https://sputnik-abkhazia.ru/20231015/kulturnaya-afisha-abkhazii-spektakli-konkurs-alisy-gitsba-i-forum-po-gamzatovu-1048618638.html

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