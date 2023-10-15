https://sputnik-abkhazia.ru/20231015/kulturnaya-afisha-abkhazii-spektakli-konkurs-alisy-gitsba-i-forum-po-gamzatovu-1048618638.html

Культурная афиша Абхазии: спектакли, конкурс Алисы Гицба и форум по Гамзатову

Культурная афиша Абхазии: спектакли, конкурс Алисы Гицба и форум по Гамзатову

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике театральных представлений, филармонических и эстрадных... 15.10.2023, Sputnik Абхазия

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О том, какие культурные события произойдут в республике с 16 по 22 октября, читайте в материале Sputnik.Абхазский драмтеатр17 октября в 19:00 состоится показ комедийного спектакля "Кто из нас глухой" по одноименному произведению Шоты Чкадуа. Режиссер-постановщик спектакля –Заслуженная артистка Абхазии Мадина Аргун. Ранее она уже ставила спектакль по тому же произведению Шоты Чкадуа. Нынешняя постановка – новое осмысление пьесы с новым актерским составом.Музыкальный конкурс Алисы ГицбаС 15 по 18 октября в Академии хорового искусства им В. Попова в Москве пройдет II тур музыкального конкурса Алисы Гицба. Финал состоится в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба 26 октября.Торжественная церемония награждения победителей и Гала-концерт лауреатов и членов жюри пройдут в сопровождении Государственного камерного оркестра Абхазии и гостей из Осетии - симфонического оркестра филиала Мариинского театра во Владикавказе под руководством народного артиста Северной Осетии Заурбека Гугкаева.II Международный музыкальный конкурс Алисы Гицба проходит в двух столицах - Сухуме и Москве, так как посвящен 30-й годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии и 15-летию признания независимости Абхазии со стороны России.Абхазский госуниверситет18 октября в 11:00 в Абхазском государственном университете состоится Международный форум "Гамзатов и Абхазия: от национального к общечеловеческому". Мероприятие посвящено столетию со дня рождения аварского поэта и прозаика Расула Гамзатова.РУСДРАМ17 октября в 19:00 зрители Государственного русского театра имени Фазиля Искандера смогут посмотреть постановку "Ревизор" по произведению Николая Гоголя.18 октября в 19:00 состоится показ спектакля "Шествие. Джаз" по поэме Иосифа Бродского "Шествие".19 октября в 19:00 пройдет показ спектакля "Енджи-Ханум, обойденная счастьем" по мотивам повести Даура Зантария.20 и 21 октября в 19:00 поклонники театрального творчества посмотрят постановку "Все мои сыновья" по произведению Артура Миллера.22 октября в 15:00 актеры Детской студии покажут спектакль "Приключение Чиполлино".Государственная филармония20 октября в 19:00 в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба состоится открытие третьего сезона музыкального проекта "Apsny-Star".Молодежный театр18 октября в 19:00 продет показ спектакля "Требуется лжец" по мотивам пьесы греческого писателя Дмитрия Псафаса. По сюжету пьесы главный герой после избрания депутатом совершенно забыл о своих предвыборных обещаниях, что стало причиной недовольства со стороны избирателей.Пицунда18 октября в 17:00 в Пицундском храме пройдет концерт органной музыки, а 22 октября в 17:00 состоится закрытие сезона органной музыки.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231015/preobrazovanie-i-rasshirenie-nachalsya-ii-mezhdunarodnyy-muzykalnyy-konkurs-alisy-gitsba-1048615937.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230923/1048157295.html

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