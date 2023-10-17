https://sputnik-abkhazia.ru/20231017/ukrainskogo-agenta-zaderzhali-v-krymu-1048646658.html
Украинского агента задержали в Крыму
Украинского агента задержали в Крыму
Сотрудники ФСБ ведут деятельность по раскрытию украинских агентов и россиян, сотрудничающих с СБУ. 17.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-17T10:59+0300
2023-10-17T10:59+0300
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СУХУМ, 17 окт - Sputnik. Сотрудники ФСБ задержали на территории Крыма украинского агента, передававшего информацию Службе безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Кроме того, он занимался организацией схронов с боеприпасами на территории полуострова. Россиянин был задержан с поличным при изъятии из тайника пакета с взрывчаткой. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по фактам сотрудничества на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией, а также по факту незаконного приобретения и хранения взрывчатых веществ и взрывных устройств.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231005/zhitelya-vladimirskoy-oblasti-zaderzhali-za-sotrudnichestvo-s-sbu-1048458125.html
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крым, россия, украина
Украинского агента задержали в Крыму
Сотрудники ФСБ ведут деятельность по раскрытию украинских агентов и россиян, сотрудничающих с СБУ.
СУХУМ, 17 окт - Sputnik. Сотрудники ФСБ задержали на территории Крыма украинского агента, передававшего информацию Службе безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, что 48-летний житель Бахчисарайского района Крыма передавал СБУ "сведения о социально-политической, экономической и военной обстановке на полуострове".
Кроме того, он занимался организацией схронов с боеприпасами на территории полуострова. Россиянин был задержан с поличным при изъятии из тайника пакета с взрывчаткой.
В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по фактам сотрудничества на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией, а также по факту незаконного приобретения и хранения взрывчатых веществ и взрывных устройств.