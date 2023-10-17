https://sputnik-abkhazia.ru/20231017/ukrainskogo-agenta-zaderzhali-v-krymu-1048646658.html

Украинского агента задержали в Крыму

Украинского агента задержали в Крыму

Сотрудники ФСБ ведут деятельность по раскрытию украинских агентов и россиян, сотрудничающих с СБУ. 17.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-17T10:59+0300

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СУХУМ, 17 окт - Sputnik. Сотрудники ФСБ задержали на территории Крыма украинского агента, передававшего информацию Службе безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Кроме того, он занимался организацией схронов с боеприпасами на территории полуострова. Россиянин был задержан с поличным при изъятии из тайника пакета с взрывчаткой. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по фактам сотрудничества на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией, а также по факту незаконного приобретения и хранения взрывчатых веществ и взрывных устройств.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231005/zhitelya-vladimirskoy-oblasti-zaderzhali-za-sotrudnichestvo-s-sbu-1048458125.html

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