https://sputnik-abkhazia.ru/20231018/gamzatov-i-abkhaziya-forum-k-stoletiyu-poeta-proshel-v-sukhume-1048665812.html

Гамзатов и Абхазия: форум к столетию поэта прошел в Сухуме

Гамзатов и Абхазия: форум к столетию поэта прошел в Сухуме

Международный форум "Гамзатов и Абхазия: от национального к общечеловеческому", посвященный столетию со дня рождения аварского поэта и прозаика Расула... 18.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-18T17:00+0300

2023-10-18T17:00+0300

2023-10-18T17:18+0300

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Мероприятие организовано Министерством культуры Абхазии при поддержке АГУ, представительства Россотрудничества в республике, Национальной библиотеки и телеканала "Абаза-ТВ".Бадрак Авидзба, SputnikГамзатовские чтенияВ фойе Абхазского государственного университета стоит баннер с изображением выдающегося поэта аварского происхождения Расула Гамзатова, рядом расставлены мольберты и холсты с отрывками стихотворений великого автора. Студенты, преподаватели и гости форума с интересом знакомились с экспозицией, а затем проходили в актовый зал вуза на первые Гамзатовские чтения.Для участия в мероприятии в республику прибыла делегация из Дагестана во главе с первым заместителем министра по национальной политике и делам религии Арсеном Махмудовым. Накануне гости возложили цветы к памятникам абхазским писателям Дмитрию Гулиа и Баграту Шинкуба.В начале форума "Гамзатов и Абхазия: от национального к общечеловеческому" ректор АГУ Алеко Гварамия рассказал, что однажды имел возможность лично увидеть и слушать Расула Гамзатова и переводчика его произведений Якова Козловского.Ректор АГУ напомнил, что Расул Гамзатов поддерживал дружеские и творческие связи с абхазскими поэтами и писателями, его перу, в частности, принадлежит стихотворение "Народному поэту Абхазии Дмитрию Гулиа".В продолжение Гварамия сказал, что у каждого поэта и писателя есть множество произведений – стихотворений, поэм, романов, но среди них есть "бриллианты". У абхазского поэта Баграта Шинкуба, например, таким "бриллиантом" стала "Колыбельная махаджирам" – "Шьышь нани", а когда думаешь о том, что выделить из достояния Гамзатова, на ум сразу приходит стихотворение "Журавли", отметил он.Затем слово предоставили руководителю дагестанской делегации Арсену Махмудову. Он поблагодарил организаторов Гамзатовских чтений за проведение форума и отметил теплый прием, который гости встретили в Абхазии. Махмудов зачитал приветственный адрес участникам форума от имени руководства Дагестана."Этот юбилейный год убедительно продемонстрировал, как высоко ценят и любят творчество Расула Гамзатовича не только на его родине в Дагестане, но и в масштабах нашей необъятной страны, далеко за ее пределами. Поэтическое слово Расула Гамзатова имеет в своей основе высокое нравственное начало, несущее светлые идеалы добра, мира, любви, справедливости, служит благороднейшей миссии объединения людей, установления дружбы и согласия между народами", – отмечается, в частности, в тексте.Истинная и многолетняя дружба, творческие контакты Гамзатова с классиками абхазской литературы заложили основы в развитие российско-абхазских культурных связей. Среди друзей поэта были признанные мастера абхазской словесности Дмитрий и Георгий Гулиа, Баграт Шинкуба, Иван Тарба, Киршал Чачхалиа, Мушни Ласуриа."Поэт с чувством благодарности писал, как много связывает его и Дагестан с Абхазией. В стихотворном посвящении Дмитрию Гулиа он изложил свои самые искренние признания в дружбе и братстве", – сказал Махмудов, после чего прочел отрывок стихотворения.Форум продолжился выступлением советника Посольства России в Абхазии Александра Шеремета – он зачитал приветствие посла Михаила Шургалина и главы представительства Россотрудничества в республике Дмитрия Федотова."Гамзатова с Абхазией, с ее писателями и деятелями культуры связывает многолетняя дружба. Наследие поэта переведено на многие языки мира и, конечно, на русский и абхазский языки. Очень символично, что открытие форума проходит в стенах Абхазского государственного университета – старейшего учебного заведения Абхазии, студенты которого изучают творчество великого и мудрого Расула Гамзатова", – отметил Шеремет.Украшение кавказских народовДиректор Абхазского института гуманитарных исследований Арда Ашуба, выступая перед участниками форума, сказал, что отмечать юбилей знаменитого на весь мир поэта в стенах вуза – большой праздник. Расула Гамзатова он назвал украшением всех кавказских народов, настолько велико значение его творчества."Расула Гамзатова знает старшее поколение, многие поэты и писатели, обучаясь в Москве, очень тесно общались с ним. Бывая в Союзе писателей России, я неоднократно слышал от русских поэтов и писателей, что когда возникали какие-то конфликты, Расул вставал, говорил что-то необычное, и все начинали улыбаться. Он был мудрейшим человеком и юмористом такого ранга, что мог залечить все раны своим словом", –заметил он.Ашуба также рассказал, что студены Абхазского государственного университета изучают произведения выдающегося аварского поэта и писателя как на абхазском, так и на русском языках. Гамзатов стал таким великим благодаря тому, что с самых ранних лет он впитывал многовековую мудрость своего народа, добавил ученый и напомнил, что произведения автора переведены на более чем 80 языков мира.О жизненном и творческом пути Расула Гамзатова рассказала старший преподаватель кафедры русской и зарубежной литературы АГУ Астанда Бигвава. Она подчеркнула, что в преддверии столетия поэта указом президента России Владимира Путина 2023 год объявлен годом Расула Гамзатова."Стихи и поэмы Расула Гамзатова переводили на русский язык многие мастера пера, такие как Городецкий, Липкин, а также его друзья поэты, наряду с Гребневым и Козловским, переводили Рождественский, Вознесенский и другие. Сам Гамзатов перевел на аварский почти всего Пушкина, Лермонтова, Блока, Маяковского, Есенина и других классиков", – подчеркнула она."В своих поэтических творениях Гамзатов поднимает важные для нашей современности темы и проблемы, такие как добро и зло, любовь и ненависть, темы мира и национального согласия, милосердия и гуманизма, любви к ближнему. Чувство высокого патриотизма и интернационализма, любви к родине и родному языку пронизывают все его сборники, недаром один из них так и называется "Дети дома одного", – заметила Астанда Бигвава.В завершение Международного форума "Гамзатов и Абхазия: от национального к общечеловеческому" состоялся показ архивных видео- и фотокадров, на которых изображен Расул Гамзатов, а студенты АГУ прочли стихи автора на русском и абхазском языках. Затем участники форума стоя слушали песню "Журавли", которая написана на слова Расула Гамзатова.Расул Гамзатов родился 8 сентября 1923 года в селе Цада Хунзахского района Дагестанской АССР, в семье народного поэта Дагестана, лауреата Госпремии СССР Гамзата Цадасы.Он никогда не писал стихов на русском языке. Все его творчество было переведено с аварского языка другими поэтами.Сам Гамзатов переводил на аварский язык стихотворения и поэмы Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Николая Некрасова, Тараса Шевченко, Александра Блока, Владимира Маяковского, Сергея Есенина, стихи поэтов пушкинской плеяды, арабского поэта Абдула Азиза Ходжи и других авторов.Расул Гамзатов ушел из жизни 3 ноября 2003 года в Москве, его похоронили в Махачкале на горе Тарки-Тау, где похоронен отец поэта.

https://sputnik-abkhazia.ru/20190221/Den-v-muzee-tayny-i-istoriya-doma-Dmitriya-Gulia--1026673296.html

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