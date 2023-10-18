https://sputnik-abkhazia.ru/20231018/gosduma-otozvala-ratifikatsiyu-dogovora-o-zapreschenii-yadernykh-ispytaniy-1048660952.html

Госдума отозвала ратификацию Договора о запрещении ядерных испытаний

Госдума отозвала ратификацию Договора о запрещении ядерных испытаний

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия может отозвать ратификацию ДВЗЯИ, так как документ не был ратифицирован Вашингтоном. 18.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-18T12:55+0300

2023-10-18T12:55+0300

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СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Депутаты Государственной Думы России приняли закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщает пресс-служба Госдумы. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что отказ от ратификации не означает намерения проводить ядерные испытания.Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Он направлен на запрет испытательных взрывов ядерного оружия и любых других ядерных взрывов в гражданских или военных целях в любом месте и расширяет ограничения, наложенные ранее принятыми документами.По состоянию на 2023 год, документ подписали 187 стран, в том числе 41 государство из 44, необходимых для вступления договора в силу (все эти государства на момент подписания имели или ядерное оружие или возможность создать его).36 стран из этого списка ратифицировали договор, в том числе, в 2000 году это сделала Россия. Но некоторые ядерные державы, в том числе США, Китай и Израиль, документ не ратифицировали, хотя при этом взяли на себя добровольные обязательства не проводить ядерные испытания.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231006/vremya-ch-ispytaniya-burevestnika-i-otkaz-ot-dogovora-po-yadernym-ispytaniyam-1048489807.html

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