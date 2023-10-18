https://sputnik-abkhazia.ru/20231018/mezhdunarodnyy-forum-k-100-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-gamzatova-otkrylsya-v-agu-1048659873.html

Международный форум к 100-летию со дня рождения Гамзатова открылся в АГУ

Международный форум к 100-летию со дня рождения Гамзатова открылся в АГУ

Народного поэта Дагестана Расула Гамзатова связывали теплые и близкие отношения с абхазскими классиками Дмитрием и Георгием Гулиа, Багратом Шинкуба, Иваном... 18.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-18T11:49+0300

2023-10-18T11:49+0300

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СУХУМ, 18 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Международный форум "Гамзатов и Абхазия: от национального к общечеловеческому", посвященный столетию со дня рождения аварского поэта и прозаика Расула Гамзатова, открылся в Абхазском государственном университете. Ректор АГУ Алеко Гварамия, выступая перед собравшимися, рассказал, что имел счастье вживую слушать великого поэта на одном из крупных мероприятий. Он отметил, что Гамзатов не только выражал глубокие мысли, но и умел искрометно шутить. "Он неоднократно посещал Абхазию, наши поэты посещали Дагестан. У нас очень хорошие связи с братскими республиками, они всегда были и продолжают интенсивно развиваться", – подчеркнул Гварамия. Форум организован Министерством культуры Абхазии при поддержке АГУ, представительства Россотрудничества в республике, Национальной библиотеки и телеканала "Абаза-ТВ".Расул Гамзатов родился 8 сентября 1923 года в селе Цада Хунзахского района Дагестанской АССР, в семье народного поэта Дагестана, лауреата Госпремии СССР Гамзата Цадасы. Он никогда не писал стихов на русском языке. Все его творчество было переведено с аварского языка другими поэтами. Сам Гамзатов переводил на аварский язык стихотворения и поэмы Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Николая Некрасова, Тараса Шевченко, Александра Блока, Владимира Маяковского, Сергея Есенина, стихи поэтов пушкинской плеяды, арабского поэта Абдула Азиза Ходжи и других авторов. Расул Гамзатов ушел из жизни 3 ноября 2003 года в Москве, его похоронили в Махачкале на горе Тарки-Тау, где похоронен отец поэта.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231017/delegatsiya-iz-dagestana-pribyla-v-sukhum-dlya-uchastiya-v-forume-posvyaschennom-gamzatovu-1048655606.html

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