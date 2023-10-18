Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231018/mezhdunarodnyy-forum-k-100-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-gamzatova-otkrylsya-v-agu-1048659873.html
Международный форум к 100-летию со дня рождения Гамзатова открылся в АГУ
Международный форум к 100-летию со дня рождения Гамзатова открылся в АГУ
Народного поэта Дагестана Расула Гамзатова связывали теплые и близкие отношения с абхазскими классиками Дмитрием и Георгием Гулиа, Багратом Шинкуба, Иваном... 18.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-18T11:49+0300
2023-10-18T12:13+0300
в абхазии
абхазия
новости
культура
литература
дагестан
россия
расул гамзатов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/12/1048659301_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_22e9e1defa1985802643bc715141c9dd.jpg
СУХУМ, 18 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Международный форум "Гамзатов и Абхазия: от национального к общечеловеческому", посвященный столетию со дня рождения аварского поэта и прозаика Расула Гамзатова, открылся в Абхазском государственном университете. Ректор АГУ Алеко Гварамия, выступая перед собравшимися, рассказал, что имел счастье вживую слушать великого поэта на одном из крупных мероприятий. Он отметил, что Гамзатов не только выражал глубокие мысли, но и умел искрометно шутить. "Он неоднократно посещал Абхазию, наши поэты посещали Дагестан. У нас очень хорошие связи с братскими республиками, они всегда были и продолжают интенсивно развиваться", – подчеркнул Гварамия. Форум организован Министерством культуры Абхазии при поддержке АГУ, представительства Россотрудничества в республике, Национальной библиотеки и телеканала "Абаза-ТВ".Расул Гамзатов родился 8 сентября 1923 года в селе Цада Хунзахского района Дагестанской АССР, в семье народного поэта Дагестана, лауреата Госпремии СССР Гамзата Цадасы. Он никогда не писал стихов на русском языке. Все его творчество было переведено с аварского языка другими поэтами. Сам Гамзатов переводил на аварский язык стихотворения и поэмы Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Николая Некрасова, Тараса Шевченко, Александра Блока, Владимира Маяковского, Сергея Есенина, стихи поэтов пушкинской плеяды, арабского поэта Абдула Азиза Ходжи и других авторов. Расул Гамзатов ушел из жизни 3 ноября 2003 года в Москве, его похоронили в Махачкале на горе Тарки-Тау, где похоронен отец поэта.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231017/delegatsiya-iz-dagestana-pribyla-v-sukhum-dlya-uchastiya-v-forume-posvyaschennom-gamzatovu-1048655606.html
абхазия
дагестан
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/12/1048659301_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_557d7ee115c63915086511b6e8c9ecaa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, культура, литература, дагестан, россия, расул гамзатов
абхазия, новости, культура, литература, дагестан, россия, расул гамзатов

Международный форум к 100-летию со дня рождения Гамзатова открылся в АГУ

11:49 18.10.2023 (обновлено: 12:13 18.10.2023)
© Sputnik / Томас ТхайцукМеждународный форум к 100-летию со дня рождения Гамзатова открылся в АГУ
Международный форум к 100-летию со дня рождения Гамзатова открылся в АГУ - Sputnik Абхазия, 1920, 18.10.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
НовостиTelegram
Народного поэта Дагестана Расула Гамзатова связывали теплые и близкие отношения с абхазскими классиками Дмитрием и Георгием Гулиа, Багратом Шинкуба, Иваном Тарба, Киршалом Чачхалиа, Мушни Ласуриа.
СУХУМ, 18 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Международный форум "Гамзатов и Абхазия: от национального к общечеловеческому", посвященный столетию со дня рождения аварского поэта и прозаика Расула Гамзатова, открылся в Абхазском государственном университете.
Для участия в форуме в республику прибыла делегация из Дагестана во главе с первым заместителем министра по национальной политике и делам религии Арсеном Махмудовым.
Ректор АГУ Алеко Гварамия, выступая перед собравшимися, рассказал, что имел счастье вживую слушать великого поэта на одном из крупных мероприятий. Он отметил, что Гамзатов не только выражал глубокие мысли, но и умел искрометно шутить.
"Он неоднократно посещал Абхазию, наши поэты посещали Дагестан. У нас очень хорошие связи с братскими республиками, они всегда были и продолжают интенсивно развиваться", – подчеркнул Гварамия.
Форум организован Министерством культуры Абхазии при поддержке АГУ, представительства Россотрудничества в республике, Национальной библиотеки и телеканала "Абаза-ТВ".
Делегация из Дагестана прибыла для участия в форуме, посвященном Расулу Гамзатову - Sputnik Абхазия, 1920, 17.10.2023
В Абхазии
Делегация из Дагестана прибыла в Сухум для участия в форуме, посвященном Гамзатову
Вчера, 20:15
Расул Гамзатов родился 8 сентября 1923 года в селе Цада Хунзахского района Дагестанской АССР, в семье народного поэта Дагестана, лауреата Госпремии СССР Гамзата Цадасы.
Он никогда не писал стихов на русском языке. Все его творчество было переведено с аварского языка другими поэтами. Сам Гамзатов переводил на аварский язык стихотворения и поэмы Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Николая Некрасова, Тараса Шевченко, Александра Блока, Владимира Маяковского, Сергея Есенина, стихи поэтов пушкинской плеяды, арабского поэта Абдула Азиза Ходжи и других авторов.
Расул Гамзатов ушел из жизни 3 ноября 2003 года в Москве, его похоронили в Махачкале на горе Тарки-Тау, где похоронен отец поэта.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0