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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 19 октября
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 19 октября
Погоду территории черноморского побережья Абхазии будет определять барическое поле повышенного давления. 18.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-18T15:38+0300
2023-10-18T15:38+0300
2023-10-18T15:48+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 18 окт – Sputnik. В четверг, 19 октября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Временами возможен дождь разной интенсивности, местами с градом, гроза. В горах –мокрый снег.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +21°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 3-4 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 19 октября
15:38 18.10.2023 (обновлено: 15:48 18.10.2023)
Погоду территории черноморского побережья Абхазии будет определять барическое поле повышенного давления.
СУХУМ, 18 окт – Sputnik. В четверг, 19 октября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Временами возможен дождь разной интенсивности, местами с градом, гроза. В горах –мокрый снег.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 10-15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +11°С до +16°С.
Температура морской воды +21°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 3-4 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.