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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 19 октября

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 19 октября

Погоду территории черноморского побережья Абхазии будет определять барическое поле повышенного давления. 18.10.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 18 окт – Sputnik. В четверг, 19 октября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Временами возможен дождь разной интенсивности, местами с градом, гроза. В горах –мокрый снег.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +21°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 3-4 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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абхазия, погода в абхазии