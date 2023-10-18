https://sputnik-abkhazia.ru/20231018/putin-udar-po-bolnitse-v-gaze---tragediya-i-gumanitarnaya-katastrofa-1048662047.html

Путин: удар по больнице в Газе – трагедия и гуманитарная катастрофа

Путин: удар по больнице в Газе – трагедия и гуманитарная катастрофа

При ударе по больнице в секторе Газа погибли около 600 человек, около 900 пострадали. 18.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-18T13:28+0300

2023-10-18T13:28+0300

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СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Президент России Владимир Путин назвал удар по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа трагедией и гуманитарной катастрофой. Об этом глава государства заявил в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай. "По госпиталю – трагедия, которая там произошла, – это ужасные события. Сотни убитых и сотни раненых – это, конечно, катастрофа. В одном месте, тем более в месте гуманитарного характера. Вот и я очень рассчитываю на то, что это будет сигналом к тому, что нужно этот конфликт как можно быстрее заканчивать. Во всяком случае нужно сводить это дело к возможности начала каких-то контактов и переговоров",– сказал он.В ударе по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа, в результате которого погибли более 600 мирных жителей и пострадали еще около 900 человек, стороны обвиняют друг друга.Израиль утверждает, что в здание попала неисправная ракета, которую запустила палестинская группировка "Исламский джихад", МИД Палестины – что удар нанесла израильская авиация.В Палестине объявлен трехдневный траур. Во многих странах – в Иордании, Сирии, Турции – прошли акции протеста в поддержку палестинского народа.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231018/zakharova-nazvala-udar-po-bolnitse-v-gaze-aktom-raschelovechivaniya-1048657317.html

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