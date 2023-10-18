https://sputnik-abkhazia.ru/20231018/zakharova-nazvala-udar-po-bolnitse-v-gaze-aktom-raschelovechivaniya-1048657317.html

Захарова назвала удар по больнице в Газе актом расчеловечивания

Захарова назвала удар по больнице в Газе актом расчеловечивания

Больница "Аль-Ахли" в секторе Газа подверглась удару во вечер вторника, 17 октября. В результате погибли более 500 человек, в основном, женщины и дети. 18.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-18T09:00+0300

2023-10-18T09:00+0300

2023-10-18T09:00+0300

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СУХУМ, 18 окт - Sputnik. Министерство иностранных дел России квалифицирует удар по больнице в секторе Газа как акт расчеловечивания, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Марию Захарову. Захарова добавила, что ситуация на Ближнем Востоке, которая уже вышла далеко за рамки региона, не развивается сама по себе, а режиссируется Соединенными Штатами Америки и Великобританией"Количество жертв закаливающее, ситуация вышла далеко за рамки региона. Это глобальная гуманитарная катастрофа мирового масштаба", - сказала Мария Захарова.В ударе по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа, в результате которого погибли более 500 мирных жителей и пострадали еще около 600 человек, стороны обвиняют друг друга. Израиль утверждает, что в здание попала неисправная ракета, которую запустила палестинская группировка "Исламский джихад", МИД Палестины - что удар нанесла израильская авиация. В Палестине объявлен трехдневный траур. Во многих странах - в Иордании, Сирии, Турции, прошли акции протеста в поддержку палестинского народа.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231017/zinin-o-palestino-izrailskom-konflikte-neobkhodimy-reshitelnye-mery--1048645986.html

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