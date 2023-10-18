https://sputnik-abkhazia.ru/20231018/shoygu-poruchil-prorabotat-vopros-ekstraditsii-natsistskogo-prestupnika-gunko-1048666684.html
Шойгу поручил проработать вопрос экстрадиции нацистского преступника Гунько
Шойгу поручил проработать вопрос экстрадиции нацистского преступника Гунько
Ярослав Гунько был представлен как "борец за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны" на заседании парламента Канады, где 22... 18.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-18T17:56+0300
2023-10-18T17:56+0300
2023-10-18T17:56+0300
министерство обороны рф
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СУХУМ, 18 окт - Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу поручил проработать с правоохранительными органами России и Беларуси вопрос экстрадиции из Канады военного преступника Ярослава Хунка (Гунько). Об этом сообщает Минобороны России."С учетом официального признания правительством Канады и международными организациями принадлежности Ярослава Гунько к военным преступникам, как бывшего военнослужащего дивизии СС "Галичина", поручаю оперативно проработать с правоохранительными органами России и Белоруссии обращение к канадским властям, а также в Интерпол, на его экстрадицию для проведения публичного судебного процесса", - сказал он.Министр добавил, что факты участия Ярослава Гунько в преступлениях против мирного населения Львовской области, в том числе, в геноциде евреев и поляков, дают основания для привлечения его к ответственности.Шойгу выразил уверенность в том, что у преступления против человечности не имеют сроков давности, и Гунько должен понести ответственность за них в полной мере.22 сентября на заседание парламента Канады по случаю визита президента Украины Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка (настоящая фамилия Гунько), которого спикер Палаты общин представил как "канадского героя" и "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны".Это спровоцировало международный скандал, так как оказалось, что Хунка - участник добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая воевала не только против Красной армии, но и была известна зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230928/rossiya-segodnya-zapustila-kheshteg-otmeninatsistskuyukanadu-1048309506.html
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министерство обороны рф, сергей шойгу, великая отечественная война, новости, россия, канада
министерство обороны рф, сергей шойгу, великая отечественная война, новости, россия, канада
Шойгу поручил проработать вопрос экстрадиции нацистского преступника Гунько
Ярослав Гунько был представлен как "борец за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны" на заседании парламента Канады, где 22 сентября выступал президент Украины Владимир Зеленский.
СУХУМ, 18 окт - Sputnik.
Министр обороны России Сергей Шойгу поручил проработать с правоохранительными органами России и Беларуси вопрос экстрадиции из Канады военного преступника Ярослава Хунка (Гунько). Об этом сообщает
Минобороны России.
"С учетом официального признания правительством Канады и международными организациями принадлежности Ярослава Гунько к военным преступникам, как бывшего военнослужащего дивизии СС "Галичина", поручаю оперативно проработать с правоохранительными органами России и Белоруссии обращение к канадским властям, а также в Интерпол, на его экстрадицию для проведения публичного судебного процесса", - сказал он.
Министр добавил, что факты участия Ярослава Гунько в преступлениях против мирного населения Львовской области, в том числе, в геноциде евреев и поляков, дают основания для привлечения его к ответственности.
Шойгу выразил уверенность в том, что у преступления против человечности не имеют сроков давности, и Гунько должен понести ответственность за них в полной мере.
22 сентября на заседание парламента Канады по случаю визита президента Украины Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка (настоящая фамилия Гунько), которого спикер Палаты общин представил как "канадского героя" и "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны".
Это спровоцировало международный скандал, так как оказалось, что Хунка - участник добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая воевала не только против Красной армии, но и была известна зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.