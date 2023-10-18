https://sputnik-abkhazia.ru/20231018/shoygu-poruchil-prorabotat-vopros-ekstraditsii-natsistskogo-prestupnika-gunko-1048666684.html

Шойгу поручил проработать вопрос экстрадиции нацистского преступника Гунько

Шойгу поручил проработать вопрос экстрадиции нацистского преступника Гунько

Ярослав Гунько был представлен как "борец за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны" на заседании парламента Канады, где 22... 18.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-18T17:56+0300

2023-10-18T17:56+0300

2023-10-18T17:56+0300

министерство обороны рф

сергей шойгу

великая отечественная война

новости

россия

канада

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СУХУМ, 18 окт - Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу поручил проработать с правоохранительными органами России и Беларуси вопрос экстрадиции из Канады военного преступника Ярослава Хунка (Гунько). Об этом сообщает Минобороны России."С учетом официального признания правительством Канады и международными организациями принадлежности Ярослава Гунько к военным преступникам, как бывшего военнослужащего дивизии СС "Галичина", поручаю оперативно проработать с правоохранительными органами России и Белоруссии обращение к канадским властям, а также в Интерпол, на его экстрадицию для проведения публичного судебного процесса", - сказал он.Министр добавил, что факты участия Ярослава Гунько в преступлениях против мирного населения Львовской области, в том числе, в геноциде евреев и поляков, дают основания для привлечения его к ответственности.Шойгу выразил уверенность в том, что у преступления против человечности не имеют сроков давности, и Гунько должен понести ответственность за них в полной мере.22 сентября на заседание парламента Канады по случаю визита президента Украины Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка (настоящая фамилия Гунько), которого спикер Палаты общин представил как "канадского героя" и "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны".Это спровоцировало международный скандал, так как оказалось, что Хунка - участник добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая воевала не только против Красной армии, но и была известна зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230928/rossiya-segodnya-zapustila-kheshteg-otmeninatsistskuyukanadu-1048309506.html

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министерство обороны рф, сергей шойгу, великая отечественная война, новости, россия, канада