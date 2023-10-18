https://sputnik-abkhazia.ru/20231018/shoygu-rasskazal-chto-proiskhodit-na-zapadnykh-rubezhakh-rossii-1048664600.html

Шойгу рассказал, что происходит на западных рубежах России

Шойгу рассказал, что происходит на западных рубежах России

Страны Североатлантического альянса регулярно проводят учения, сценарием которых служит военный конфликт с Россией и Беларусью. 18.10.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Обстановка по периметру границ Союзного государства России и Беларуси резко обострилась в связи с враждебной деятельностью НАТО, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.Министр добавил, что с февраля 2022 года численность войск НАТО в Восточной Европе и балтийских странах увеличилась в два с половиной раза и превысила 30 тысяч человек. Кроме того, вступление в альянс Финляндии и проведение совместных учений с шведской армией создают дополнительный очаг напряженности, не исключено, что на территории этих стран в дальнейшем будут размещены коалиционные военные базы и ударные виды вооружений, добавил Шойгу.К тому же, добавил министр, США, Канада и другие западные страны продолжают поддерживать Киев, поставляя кассетные боеприпасы и тактические истребители."В ответ на эти угрозы мы принимаем соответствующие меры, укрепляем наши западные рубежи", – подчеркнул Сергей Шойгу.Механизм совместного военного планирования отлажен, налажено взаимовыгодное военно-техническое сотрудничество, регулярно проводятся совместные мероприятия как в двустороннем, так и в многостороннем формате, пояснил он.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231014/leonkov-o-pomoschi-ukraine-polnostyu-zavisit-ot-finansirovaniya-ssha-i-ikh-satellitov-1048592454.html

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сергей шойгу, россия, белоруссия, новости, нато, союзное государство