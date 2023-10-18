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https://sputnik-abkhazia.ru/20231018/shoygu-rasskazal-chto-proiskhodit-na-zapadnykh-rubezhakh-rossii-1048664600.html
Шойгу рассказал, что происходит на западных рубежах России
Шойгу рассказал, что происходит на западных рубежах России
Страны Североатлантического альянса регулярно проводят учения, сценарием которых служит военный конфликт с Россией и Беларусью. 18.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-18T16:23+0300
2023-10-18T16:48+0300
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СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Обстановка по периметру границ Союзного государства России и Беларуси резко обострилась в связи с враждебной деятельностью НАТО, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.Министр добавил, что с февраля 2022 года численность войск НАТО в Восточной Европе и балтийских странах увеличилась в два с половиной раза и превысила 30 тысяч человек. Кроме того, вступление в альянс Финляндии и проведение совместных учений с шведской армией создают дополнительный очаг напряженности, не исключено, что на территории этих стран в дальнейшем будут размещены коалиционные военные базы и ударные виды вооружений, добавил Шойгу.К тому же, добавил министр, США, Канада и другие западные страны продолжают поддерживать Киев, поставляя кассетные боеприпасы и тактические истребители."В ответ на эти угрозы мы принимаем соответствующие меры, укрепляем наши западные рубежи", – подчеркнул Сергей Шойгу.Механизм совместного военного планирования отлажен, налажено взаимовыгодное военно-техническое сотрудничество, регулярно проводятся совместные мероприятия как в двустороннем, так и в многостороннем формате, пояснил он.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231014/leonkov-o-pomoschi-ukraine-polnostyu-zavisit-ot-finansirovaniya-ssha-i-ikh-satellitov-1048592454.html
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сергей шойгу, россия, белоруссия, новости, нато, союзное государство
сергей шойгу, россия, белоруссия, новости, нато, союзное государство

Шойгу рассказал, что происходит на западных рубежах России

16:23 18.10.2023 (обновлено: 16:48 18.10.2023)
© Sputnik / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабочий визит министра обороны РФ С. Шойгу в Узбекистан
Рабочий визит министра обороны РФ С. Шойгу в Узбекистан - Sputnik Абхазия, 1920, 18.10.2023
© Sputnik / Пресс-служба Минобороны РФ
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Страны Североатлантического альянса регулярно проводят учения, сценарием которых служит военный конфликт с Россией и Беларусью.
СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Обстановка по периметру границ Союзного государства России и Беларуси резко обострилась в связи с враждебной деятельностью НАТО, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"На восточном фланге альянса регулярно проводятся крупные учения, основанные на сценариях военного конфликта с Россией и Белоруссией. Отрабатывается применение ядерного оружия с задействованием стратегической авиации Соединенных Штатов Америки и тактических ядерных сил НАТО", – заявил он.

Министр добавил, что с февраля 2022 года численность войск НАТО в Восточной Европе и балтийских странах увеличилась в два с половиной раза и превысила 30 тысяч человек.
Кроме того, вступление в альянс Финляндии и проведение совместных учений с шведской армией создают дополнительный очаг напряженности, не исключено, что на территории этих стран в дальнейшем будут размещены коалиционные военные базы и ударные виды вооружений, добавил Шойгу.
К тому же, добавил министр, США, Канада и другие западные страны продолжают поддерживать Киев, поставляя кассетные боеприпасы и тактические истребители.
"В ответ на эти угрозы мы принимаем соответствующие меры, укрепляем наши западные рубежи", – подчеркнул Сергей Шойгу.
Механизм совместного военного планирования отлажен, налажено взаимовыгодное военно-техническое сотрудничество, регулярно проводятся совместные мероприятия как в двустороннем, так и в многостороннем формате, пояснил он.
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