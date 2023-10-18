https://sputnik-abkhazia.ru/20231018/volvach-znachitelnaya-chast-meropriyatiy-po-garmonizatsii-zakonodatelstv-uzhe-realizovana-1048667356.html

Вольвач: значительная часть мероприятий по гармонизации законодательств уже реализована

Вольвач: значительная часть мероприятий по гармонизации законодательств уже реализована

Заседание рабочей группы по гармонизации законодательств двух стран прошло в Москве 17 октября. 18.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-18T18:40+0300

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СУХУМ, 18 окт - Sputnik. Значительная часть мероприятий по гармонизации законодательств России и Абхазии уже реализована, многие находятся на завершающей стадии, заявил замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач. Об этом сообщается на странице в Instagram* главы Минэкономики Кристины Озган.Вольвач добавил, что все мероприятия и нормативно-правовые акты, принимаемые в рамках работы, способствуют развитию сотрудничества между странами в разных областях, позволяют реализовать большое количество интеграционных проектов и привлекать инвестиции.Очередное заседание рабочей группы по реализации программы формирования общего социального и экономического пространства между Абхазией и Россией прошло в Москве во вторник, 17 октября.В нем приняли участие представители Минюста, МИДа, Минздрава, Минтруда, МВД, Минфина, Минпромторга, ФТС России, Банка России и других ведомств обеих стран.Сопредседатели рабочей группы - вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган и замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231004/putin-dal-otsenku-razvitiyu-otnosheniy-rossii-i-abkhazii-1048455322.html

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