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Вольвач: значительная часть мероприятий по гармонизации законодательств уже реализована
Вольвач: значительная часть мероприятий по гармонизации законодательств уже реализована
Заседание рабочей группы по гармонизации законодательств двух стран прошло в Москве 17 октября. 18.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-18T18:40+0300
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СУХУМ, 18 окт - Sputnik. Значительная часть мероприятий по гармонизации законодательств России и Абхазии уже реализована, многие находятся на завершающей стадии, заявил замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач. Об этом сообщается на странице в Instagram* главы Минэкономики Кристины Озган.Вольвач добавил, что все мероприятия и нормативно-правовые акты, принимаемые в рамках работы, способствуют развитию сотрудничества между странами в разных областях, позволяют реализовать большое количество интеграционных проектов и привлекать инвестиции.Очередное заседание рабочей группы по реализации программы формирования общего социального и экономического пространства между Абхазией и Россией прошло в Москве во вторник, 17 октября.В нем приняли участие представители Минюста, МИДа, Минздрава, Минтруда, МВД, Минфина, Минпромторга, ФТС России, Банка России и других ведомств обеих стран.Сопредседатели рабочей группы - вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган и замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач.
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Вольвач: значительная часть мероприятий по гармонизации законодательств уже реализована
Заседание рабочей группы по гармонизации законодательств двух стран прошло в Москве 17 октября.
СУХУМ, 18 окт - Sputnik. Значительная часть мероприятий по гармонизации законодательств России и Абхазии уже реализована, многие находятся на завершающей стадии, заявил замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач. Об этом сообщается на странице в Instagram* главы Минэкономики Кристины Озган.
"Нынешний год – заключительный в реализации мероприятий по гармонизации законодательств наших стра. Профильные ведомства продолжают вести активную, скоординированную работу по реализации пунктов программы", - сказал он.
Вольвач добавил, что все мероприятия и нормативно-правовые акты, принимаемые в рамках работы, способствуют развитию сотрудничества между странами в разных областях, позволяют реализовать большое количество интеграционных проектов и привлекать инвестиции.
Очередное заседание рабочей группы по реализации программы формирования общего социального и экономического пространства между Абхазией и Россией прошло в Москве во вторник, 17 октября.
В нем приняли участие представители Минюста, МИДа, Минздрава, Минтруда, МВД, Минфина, Минпромторга, ФТС России, Банка России и других ведомств обеих стран.
Сопредседатели рабочей группы - вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган и замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач.