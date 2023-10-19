https://sputnik-abkhazia.ru/20231019/aslan-bzhaniya-my-budem-sovetovatsya-sukhumchanami-dlya-prinyatiya-resheniy-po-sovminu-1048679092.html

Аслан Бжания: мы будем советоваться с сухумчанами для принятия решений по Совмину

Аслан Бжания: мы будем советоваться с сухумчанами для принятия решений по Совмину

Здание Совмина, расположенное на площади Свободы в центре Сухума, сильно пострадало во время боевых действий в период Отечественной войны народа Абхазии. 19.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-19T13:08+0300

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СУХУМ, 19 окт – Sputnik. При принятии решения о том, что делать со зданием бывшего Совета министров, власти будут советоваться с жителями Сухума, заявил президент Абхазии Аслан Бжания на пресс-конференции для абхазских журналистов.По словам президента, на восстановление комплекса правительственных зданий необходимо более двух миллиардов рублей, и таких денег у государства нет. Кроме того, отсутствует необходимость в том, чтобы размещать госаппарат в таком большом здании.При этом за последние 10-15 лет в здании было совершено около 15 преступлений, шахты лифта находятся в аварийном состоянии.Аслан Бжания добавил, что заинтересованные лица хотят построить на месте Совмина многофункциональный комплекс – офисные здания, часть гостиницы, но никаких точных решений и планов по этому вопросу нет. Здание Совмина, расположенное на площади Свободы в центре Сухума, было обстреляно грузинскими войсками при вторжении в столицу в 1992 году. 27 сентября 1993 года на крыше разрушенного здания был поднят абхазский флаг, символизировавший успешное завершение операции абхазской армии по освобождению Сухума. Спустя 30 лет после окончания боевых действий здание так и не было восстановлено, на сегодняшний день функционирует только часть западного крыла.В октябре 2023 года на встрече с абхазскими студентами в Москве Аслан Бжания заявил о существовании инвестора, который готов вложиться в проект, результаты экспертизы о возможности восстановления здания будут получены в ближайшее время. При этом президент добавил, что в здании Совмина или на месте, на котором оно стоит, будет возведен "президент-отель".

https://sputnik-abkhazia.ru/20230930/1048343110.html

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