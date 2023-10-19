https://sputnik-abkhazia.ru/20231019/dvoe-rossiyan-popali-v-plen-k-khamas-1048691579.html

Двое россиян попали в плен к ХАМАС

Двое россиян попали в плен к ХАМАС

"Исламское движение сопротивления" (ХАМАС) ранее сообщало, что взяло в заложники более двухсот человек, большая часть из них – жители Израиля. 19.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-19T18:31+0300

2023-10-19T18:31+0300

2023-10-19T18:31+0300

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СУХУМ, 19 окт – Sputnik. По меньшей мере двое россиян удерживаются бойцами ХАМАС в заложниках в секторе Газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского посольства в Тель-Авиве."Вынуждены с прискорбием сообщить, что по состоянию на 12^00 19 октября, по уточнtнной информации израильской стороны, 19 граждан Российской Федерации, имевшие также гражданство Израиля, числятся погибшими... По предварительной информации, полученной от израильских компетентных органов, по крайней мере два гражданина России, имеющие также гражданство Израиля, числятся в списке заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа", – сообщили в посольстве.В диппредставительстве подчеркнули, что сотрудники находятся в контакте с родственниками погибших и пострадавших и занимаются выяснением всех обстоятельств. В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа, после чего бойцы палестинского движения ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге страны и захватили пленных. В ответ ЦАХАЛ начала операцию "Железные мечи".Израильские военные взяли под контроль все населенные пункты на границе с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Кроме того, ЦАХАЛ заявил о полной блокаде сектора – туда была приостановлена поставка воды, электричества, лекарств и продуктов.Число жертв в секторе уже превысило 3400 человек, более тысячи жителей Израиля погибли, несколько тысяч человек с обеих сторон получили ранения. Кроме того, в плену у ХАМАС может находиться, по разным данным, от 150 до 250 пленных.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231019/mchs-rossii-dostavit-27-tonn-gumanitarnoy-pomoschi-v-sektor-gaza-1048670844.html

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