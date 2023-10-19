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https://sputnik-abkhazia.ru/20231019/dvoe-rossiyan-popali-v-plen-k-khamas-1048691579.html
Двое россиян попали в плен к ХАМАС
Двое россиян попали в плен к ХАМАС
"Исламское движение сопротивления" (ХАМАС) ранее сообщало, что взяло в заложники более двухсот человек, большая часть из них – жители Израиля. 19.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-19T18:31+0300
2023-10-19T18:31+0300
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СУХУМ, 19 окт – Sputnik. По меньшей мере двое россиян удерживаются бойцами ХАМАС в заложниках в секторе Газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского посольства в Тель-Авиве."Вынуждены с прискорбием сообщить, что по состоянию на 12^00 19 октября, по уточнtнной информации израильской стороны, 19 граждан Российской Федерации, имевшие также гражданство Израиля, числятся погибшими... По предварительной информации, полученной от израильских компетентных органов, по крайней мере два гражданина России, имеющие также гражданство Израиля, числятся в списке заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа", – сообщили в посольстве.В диппредставительстве подчеркнули, что сотрудники находятся в контакте с родственниками погибших и пострадавших и занимаются выяснением всех обстоятельств. В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа, после чего бойцы палестинского движения ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге страны и захватили пленных. В ответ ЦАХАЛ начала операцию "Железные мечи".Израильские военные взяли под контроль все населенные пункты на границе с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Кроме того, ЦАХАЛ заявил о полной блокаде сектора – туда была приостановлена поставка воды, электричества, лекарств и продуктов.Число жертв в секторе уже превысило 3400 человек, более тысячи жителей Израиля погибли, несколько тысяч человек с обеих сторон получили ранения. Кроме того, в плену у ХАМАС может находиться, по разным данным, от 150 до 250 пленных.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231019/mchs-rossii-dostavit-27-tonn-gumanitarnoy-pomoschi-v-sektor-gaza-1048670844.html
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новости, израиль, палестина, хамас, в мире, россия, ближний восток
новости, израиль, палестина, хамас, в мире, россия, ближний восток

Двое россиян попали в плен к ХАМАС

18:31 19.10.2023
© AFP 2023 / ARIS MESSINISНа снимке, сделанном в Сдероте, видны шлейфы дыма, поднимающиеся над зданиями во время израильского удара по северной части сектора Газа 14 октября 2023 года
На снимке, сделанном в Сдероте, видны шлейфы дыма, поднимающиеся над зданиями во время израильского удара по северной части сектора Газа 14 октября 2023 года - Sputnik Абхазия, 1920, 19.10.2023
© AFP 2023 / ARIS MESSINIS
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"Исламское движение сопротивления" (ХАМАС) ранее сообщало, что взяло в заложники более двухсот человек, большая часть из них – жители Израиля.
СУХУМ, 19 окт – Sputnik. По меньшей мере двое россиян удерживаются бойцами ХАМАС в заложниках в секторе Газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского посольства в Тель-Авиве.

Кроме того, выросло число граждан России, которые погибли в результате боевых действий, по состоянию на 12:00 19 октября, их 19, еще семеро пропали без вести.

"Вынуждены с прискорбием сообщить, что по состоянию на 12^00 19 октября, по уточнtнной информации израильской стороны, 19 граждан Российской Федерации, имевшие также гражданство Израиля, числятся погибшими... По предварительной информации, полученной от израильских компетентных органов, по крайней мере два гражданина России, имеющие также гражданство Израиля, числятся в списке заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа", – сообщили в посольстве.
В диппредставительстве подчеркнули, что сотрудники находятся в контакте с родственниками погибших и пострадавших и занимаются выяснением всех обстоятельств.
МЧС России доставит 27 тонн гуманитарной помощи в сектор Газа - Sputnik Абхазия, 1920, 19.10.2023
МЧС России доставит 27 тонн гуманитарной помощи в сектор Газа
09:34
В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа, после чего бойцы палестинского движения ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге страны и захватили пленных. В ответ ЦАХАЛ начала операцию "Железные мечи".
Израильские военные взяли под контроль все населенные пункты на границе с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Кроме того, ЦАХАЛ заявил о полной блокаде сектора – туда была приостановлена поставка воды, электричества, лекарств и продуктов.
Число жертв в секторе уже превысило 3400 человек, более тысячи жителей Израиля погибли, несколько тысяч человек с обеих сторон получили ранения. Кроме того, в плену у ХАМАС может находиться, по разным данным, от 150 до 250 пленных.
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