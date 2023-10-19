https://sputnik-abkhazia.ru/20231019/mchs-rossii-dostavit-27-tonn-gumanitarnoy-pomoschi-v-sektor-gaza-1048670844.html

МЧС России доставит 27 тонн гуманитарной помощи в сектор Газа

МЧС России доставит 27 тонн гуманитарной помощи в сектор Газа

Доставка помощи организована по указанию президента страны Владимира Путина и поручению российского правительства. 19.10.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 19 окт - Sputnik. Сотрудники МЧС России доставят в сектор Газа 27 тонн гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба ведомства. В спецборт самолета Ил-76 МЧС России, который вылетел из подмосковного Раменского в египетский город Эль-Ариш, были загружены мешки с мукой, сахаром, рисом, макаронами. Груз будет передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца для отправки в сектор Газа.В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа, после чего бойцы палестинского движения ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге страны и захватили пленных. В ответ ЦАХАЛ начала операцию "Железные мечи".Израильские военные взяли под контроль все населенные пункты на границе с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Кроме того, ЦАХАЛ заявил о полной блокаде сектора – туда была приостановлена поставка воды, электричества, лекарств и продуктов. Число жертв в секторе уже превысило 3400 человек, более тысячи жителей Израиля погибли, несколько тысяч человек с обеих сторон получили ранения. Кроме того, в плену у ХАМАС может находиться, по разным данным, от 150 до 250 пленных.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231018/putin-udar-po-bolnitse-v-gaze---tragediya-i-gumanitarnaya-katastrofa-1048662047.html

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