https://sputnik-abkhazia.ru/20231019/mchs-rossii-dostavit-27-tonn-gumanitarnoy-pomoschi-v-sektor-gaza-1048670844.html
МЧС России доставит 27 тонн гуманитарной помощи в сектор Газа
МЧС России доставит 27 тонн гуманитарной помощи в сектор Газа
Доставка помощи организована по указанию президента страны Владимира Путина и поручению российского правительства. 19.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-19T09:34+0300
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СУХУМ, 19 окт - Sputnik. Сотрудники МЧС России доставят в сектор Газа 27 тонн гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба ведомства. В спецборт самолета Ил-76 МЧС России, который вылетел из подмосковного Раменского в египетский город Эль-Ариш, были загружены мешки с мукой, сахаром, рисом, макаронами. Груз будет передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца для отправки в сектор Газа.В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа, после чего бойцы палестинского движения ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге страны и захватили пленных. В ответ ЦАХАЛ начала операцию "Железные мечи".Израильские военные взяли под контроль все населенные пункты на границе с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Кроме того, ЦАХАЛ заявил о полной блокаде сектора – туда была приостановлена поставка воды, электричества, лекарств и продуктов. Число жертв в секторе уже превысило 3400 человек, более тысячи жителей Израиля погибли, несколько тысяч человек с обеих сторон получили ранения. Кроме того, в плену у ХАМАС может находиться, по разным данным, от 150 до 250 пленных.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231018/putin-udar-po-bolnitse-v-gaze---tragediya-i-gumanitarnaya-katastrofa-1048662047.html
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россия, мчс рф, новости, палестина, израиль
МЧС России доставит 27 тонн гуманитарной помощи в сектор Газа
09:34 19.10.2023 (обновлено: 11:11 19.10.2023)
Доставка помощи организована по указанию президента страны Владимира Путина и поручению российского правительства.
СУХУМ, 19 окт - Sputnik. Сотрудники МЧС России доставят в сектор Газа 27 тонн гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба ведомства.
В спецборт самолета Ил-76 МЧС России, который вылетел из подмосковного Раменского в египетский город Эль-Ариш, были загружены мешки с мукой, сахаром, рисом, макаронами.
Груз будет передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца для отправки в сектор Газа.
В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа, после чего бойцы палестинского движения ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге страны и захватили пленных. В ответ ЦАХАЛ начала операцию "Железные мечи".
Израильские военные взяли под контроль все населенные пункты на границе с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Кроме того, ЦАХАЛ заявил о полной блокаде сектора – туда была приостановлена поставка воды, электричества, лекарств и продуктов.
Число жертв в секторе уже превысило 3400 человек, более тысячи жителей Израиля погибли, несколько тысяч человек с обеих сторон получили ранения. Кроме того, в плену у ХАМАС может находиться, по разным данным, от 150 до 250 пленных.