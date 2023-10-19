https://sputnik-abkhazia.ru/20231019/nazvana-vozmozhnaya-data-zapuska-sukhumskogo-aeroporta-1048676519.html

Названа возможная дата запуска сухумского аэропорта

Названа возможная дата запуска сухумского аэропорта

Соглашение о реконструкции сухумского аэропорта было подписано 16 июня 2023 года вице-премьером, министром экономики Абхазии Кристиной Озган и главой... 19.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-19T12:30+0300

2023-10-19T12:30+0300

2023-10-19T15:33+0300

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СУХУМ, 19 окт – Sputnik. Запуск Сухумского аэропорта имени Владислава Ардзинба состоится 31 декабря 2024 года, если военная международная ситуация не обострится, заявил президент Абхазии Аслан Бжания на пресс-конференции для абхазских журналистов. По словам президента, государственные средства на проект тратиться не будут. На восстановление будут затрачены только финансы инвестора, который также должен будет отремонтировать мосты и часть республиканской трассы. Аэропорт расположен в 18 километрах от Сухума. До своего закрытия в 1993 году он мог принимать до пяти тысяч пассажиров в сутки. Соглашение о реконструкции сухумского аэропорта было подписано 16 июня 2023 года, 26 июля его ратифицировал Парламент Абхазии.Инвестиционный проект предусматривает реконструкцию всего комплекса, в том числе аэродорома, аэровокзального комплекса, объектов, обеспечивающих грузопассажирские перевозки. Аэродром и аэровокзальный комплекс останутся в государственной собственности и передадутся инвестору в пользование.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231016/otdykh-kruglyy-god-kak-raskrutit-turisticheskuyu-otrasl-v-abkhazii-1048640706.html

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