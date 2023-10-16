https://sputnik-abkhazia.ru/20231016/otdykh-kruglyy-god-kak-raskrutit-turisticheskuyu-otrasl-v-abkhazii-1048640706.html

Отдых круглый год: как "раскрутить" туристическую отрасль в Абхазии

Отдых круглый год: как "раскрутить" туристическую отрасль в Абхазии

IV Международный туристический форум "VISIT АPSNY" открылся в Сухуме 16 октября. На его пленарном заседании специалисты приняли участие в обсуждении темы "Как... 16.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-16T18:20+0300

2023-10-16T18:20+0300

2023-10-16T18:20+0300

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В программу форума включены деловые сессии, тематические круглые столы и мастер-классы, презентации новых проектов. Кроме того, в рамках туристического форума состоится выставка производителей и поставщиков услуг и товаров. "VISIT АPSNY" продлится до 18 октября.Бадрак Авидзба, SputnikТуризм в межсезоньеОткрывая пленарную дискуссию, президент Абхазского союза туризма Анна Калягина предложила участникам обсудить, какие виды туризма возможно развивать в республике в межсезонье, а затем предоставила слово вице-президенту "Фонда развития Крыма" Василию Дьяченко.Тот, в свою очередь, отметил, что работники туристической сферы Крыма стремятся к увеличению потока отдыхающих. Но нестабильная ситуация в регионе и разрушенные логистические связи стали причиной того, что часть туристов опасается ехать на полуостров. Из-за закрытия аэропортов на юге России многим россиянам попасть в Крым достаточно сложно.Абхазия привлекательна тем, что граничит с Россией, что туристы могут расплачиваться за товары и услуги рублями и не страдать из-за языкового барьера. Это особенно важно с учетом сегодняшних реалий, когда многие страны закрываются для россиян. Кроме того, стоимость туристических услуг в Абхазии небольшая, и республика обладает многими природными красотами, добавил он.При этом турсезон в Абхазии, так же, как и в Крыму непродолжителен, и поэтому необходимо искать возможности его продлить. Так Крым в межсезонье делает упор на оздоровительный туризм, проинформировал Дьяченко."Конечно, надо расти инфраструктурно, турист уже познал опыт мировых курортов, поэтому он хочет уюта, комфорта. Если мы хотим продлить сезон, то должны быть СПА-процедуры, подогреваемые бассейны, может быть, крытые аквапарки, развлекательные центры", - считает эксперт.Для того, чтобы Абхазия стала местом притяжения для отдыхающих, необходимо увеличивать количество туристических объектов, создавать новые музеи, развлекательные центры, проводить тематические фестивали, уверен Василий Дьяченко. "Вчера провели гастрономический фестиваль, это очень интересный формат и его надо масштабировать, чаще проводить такие мероприятия. Но нужно не останавливаться на этом, а проводить другие развлекательные мероприятия и максимально притягивать турпотоки", - говорит он.В продолжение темы, директор по научным и образовательным программам фонда поддержки образования, науки и культуры Санкт-Петербургского университета Елена Чурина отметила, что в условиях Абхазии вполне реально развивать круглогодичный туризм, но нужно выбрать свою стратегию развития.Абхазия, необыкновенно быстро развивается в туристической сфере, особенно разительные перемены пошли после того как Россия признала независимость республики, добавила Чурина и отметила некоторые ключевые точки роста в будущем. Это, в первую очередь, логистические возможности Абхазии, и в этом плане открытие аэропорта послужит дополнительным стимулом развития туризма. Важно улучшать морское, железнодорожное и автомобильное сообщение, заметила она."Конечно, у Абхазии хватает ресурса на то, чтобы туризм был круглогодичный. Понятно, что наплыв отдыхающих наблюдается в летний период, но у вас много объектов, ради которых можно приезжать вне сезона, и ваши погодные условия это позволяют. Это вселяет в меня оптимизм. Это и СПА, и бальнеология, и горячие термальные источники, гейзеры, радоновые ванны", - заметила Чурина.Отдыхающих в межсезонье могут привлекать история республики, археология, различные музеи. Многие туристические страны в "несезон" проводят событийные мероприятия, которые привлекают отдыхающих, такое направление могло бы быть полезным и в условиях Абхазии, считает она.Как "раскрутить" туризмПанельная дискуссия "Как "раскрутить" туризм на круглый год" продолжилась выступлением члена комитета ассоциации "Абхазгид" Бэлы Джинджолия, которая отметила, что Абхазия - очень колоритная страна в плане этнокультуры, и эта ее сторона на данный момент активно представлена. К примеру, развивается агротуризм, появляются гастрономические туры. Другое дело, что эти направления не так "раскручены", посетовала она."Например, есть мастер-классы по приготовлению блюд абхазской кухни. Человек, который один раз попробовал их, он хочет знать, как они готовятся. У нас натуральные продукты, хорошая база, замечательные кафе и рестораны, которые сохраняют этническую составляющую", - подчеркнула Джинджолия.Говоря о развитии городского туризма, она добавила, что столица Абхазии создана для пеших прогулок, поэтому, нужно создавать условия для того, чтобы гости республики имели возможность любоваться каждой улочкой и домом Сухума. Положительным примером эксперт назвала то, что не так давно появились инфобоксы, с помощью которых можно получить общую информацию о Сухуме и о его достопримечательностях. Подобные инфобоксы должны быть во всех городах и на туристических объектах Абхазии, считает Бэла Джинджолия.Эксперт ассоциации отельеров АМОС Марина Ятченко, в свою очередь, отметила уникальность абхазской минеральной воды. Перед туристическим форумом она провела опрос на своей странице в социальной сети с вопросом "За чем бы вы поехали в Абхазию в межсезонье?". 50% пользователей выбрали вариант "термальные источники и питьевая минеральная вода", на втором месте активный отдых и санаторно-курортный отдых."По своим качествам ваша минеральная вода превосходит "Боржоми" и "Нарзан". Вот вам и длительность туристического сезона, то есть, процесс принятия минеральной воды на курортах, это минимум три недели, а рекомендованные курсы – два раза в год или повторные через восемь месяцев. Это уникальность, которая у вас есть, я не знаю почему вы о ней не говорите", - подчеркнула она.Директор по развитию сочинской гостиничной компании "Грейс Групп" Владислав Минин отметил важность качественного сервиса и то, что туристы должны хотеть вернуться на туристический объект. Кроме того, нужно усиливать рекламу абхазских курортов, многие жители России не знают о туристических возможностях республики, отметил эксперт.В рамках IV Международного туристического форумп "VISIT АPSNY" 17 октября откроется специализированная выставка, на которой посетители смогут познакомиться с новинками и лучшими практиками в области гостиничного бизнеса, ресторанного дела и других смежных отраслей. Пройдут презентации компаний-поставщиков, мастер-классы и семинары от экспертов туристической отрасли.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20231014/trendy-i-napravleniya-kak-proshel-turisticheskiy-sezon-v-abkhazii-1048605377.html

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