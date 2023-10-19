https://sputnik-abkhazia.ru/20231019/opredelen-pobeditel-konkursa-fotozhurnalistiki-imeni-stenina-2023-goda-1048692806.html

Определен победитель конкурса фотожурналистики имени Стенина 2023 года

Определен победитель конкурса фотожурналистики имени Стенина 2023 года

Конкурс учрежден в память о фотокорреспонденте МИА "Россия сегодня" Андрее Стенине, который погиб в Донбассе 6 августа 2014 года. 19.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-19T17:41+0300

2023-10-19T17:41+0300

2023-10-19T17:58+0300

новости

фотоконкурс андрея стенина

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СУХУМ, 19 окт – Sputnik. Гран-при международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина завоевала черно-белая фотография "Зарево", сделанная российским журналистом Алексеем Орловым."Эти дни, наверное, самые тяжелые в моей жизни, потому что я увидел людей, которые все это переживали в городах Донецк и Мариуполь. Моей целью было показать это место как одно, собирательный образ города, мирные дни которого закончены. Быт и судьба его жителей поменяли свои ценности, многие потеряли дома и даже близких. Многие лишились всего, кроме надежды", – так описывает Орлов свою работу.Гендиректор "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в свою очередь подчеркнул, что начало конкурсу положило трагическое событие – гибель Андрея Стенина. В ходе боевых действий в 2023 году погиб еще один корреспондент, военкор Ростислав Журавлев. "Эта профессия, она предполагает такой риск и самопожертвование. И, к сожалению, в этом конкурсе войны стало больше, чем раньше, наверное, это отражает общемировую тенденцию, куда катится мир", – сказал Киселев.Он отметил, что фотографии – это создание художественных образов современного мира, благодаря которому зрители понимают мир глубже и острее, а также добавил, что в юбилейном конкурсе имени Стенина следует ждать чего-то нового. Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин погиб в Донбассе 6 августа 2014 года. Колонна, в которой он ехал, попала под огонь украинских военных.Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня", ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики.С каждым годом география конкурса растет. В этом году члены жюри отсмотрели около трех тысяч фотографий, сделанных участниками из 50 стран. В том числе в шорт-лист впервые попали работы из Бурунди, Бахрейна и Боснии и Герцеговины.Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).

https://sputnik-abkhazia.ru/20230806/rabotal-v-samom-pekle-pamyati-andreya-stenina-1047338264.html

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новости, фотоконкурс андрея стенина