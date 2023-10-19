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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 20 октября

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 20 октября

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного атмосферного давления. 19.10.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 19 окт – Sputnik. В пятницу, 20 октября, в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – 762 миллиметра ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +18°С до +23°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

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абхазия, погода в абхазии