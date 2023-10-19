https://sputnik-abkhazia.ru/20231019/razvitie-transportnoy-infrastruktury-abkhazii-obsudili-v-moskve-1048692426.html

Развитие транспортной инфраструктуры Абхазии обсудили в Москве

Развитие транспортной инфраструктуры Абхазии обсудили в Москве

По итогам встречи был сформирован план совместной работы на 2024 год. 19.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-19T17:04+0300

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СУХУМ, 19 окт – Sputnik. Вопросы развития транспортной инфраструктуры обсудили в Москве вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган и замминистра транспорта России Игорь Чалик. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики Абхазии.На встрече стороны рассмотрели вопросы сотрудничества в области морского, автомобильного и железнодорожного сообщения.Особое внимание было уделено росту объемов грузовых и пассажирских железнодорожных перевозок. Одним из основных вопросов был электропоезд "Ласточка", который начал курсировать в Гагру. Продление его маршрута запланировано на 2025 год.Также стороны обсудили увеличение объемов морских перевозок и увеличение пропускной способности КПП "Псоу", в частности, реконструкцию пунктов пропуска, увеличение количества линий досмотра и восстановление неиспользуемого моста через реку Псоу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231019/nazvana-vozmozhnaya-data-zapuska-sukhumskogo-aeroporta-1048676519.html

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