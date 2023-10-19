https://sputnik-abkhazia.ru/20231019/tri-britanskikh-samoleta-edva-ne-narushili-granitsy-rossii-nad-chernym-morem-1048693694.html

Три британских самолета едва не нарушили границы России над Черным морем

Три британских самолета едва не нарушили границы России над Черным морем

Ранее, 15 октября, государственную границу России над Черным морем едва не пересек американский разведывательный БпЛА RQ-4B "Global Hawk". 19.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-19T18:06+0300

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СУХУМ, 19 окт - Sputnik. Cамолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании были зафиксированы российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря в четверг, 19 октября. Об этом сообщает Министерство обороны России.Для недопущения нарушения госграницы в воздух были подняты два истребителя Су-27 из состава дежурных сил противовоздушной обороны.При их приближении британские самолеты развернулись и улетели, нарушения государственной границы нарушено не было.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231015/amerikanskiy-bespilotnik-zasekli-u-rossiyskikh-granits-nad-chernym-morem-1048618377.html

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