https://sputnik-abkhazia.ru/20231019/tri-britanskikh-samoleta-edva-ne-narushili-granitsy-rossii-nad-chernym-morem-1048693694.html
Три британских самолета едва не нарушили границы России над Черным морем
Три британских самолета едва не нарушили границы России над Черным морем
Ранее, 15 октября, государственную границу России над Черным морем едва не пересек американский разведывательный БпЛА RQ-4B "Global Hawk". 19.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-19T18:06+0300
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СУХУМ, 19 окт - Sputnik. Cамолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании были зафиксированы российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря в четверг, 19 октября. Об этом сообщает Министерство обороны России.Для недопущения нарушения госграницы в воздух были подняты два истребителя Су-27 из состава дежурных сил противовоздушной обороны.При их приближении британские самолеты развернулись и улетели, нарушения государственной границы нарушено не было.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231015/amerikanskiy-bespilotnik-zasekli-u-rossiyskikh-granits-nad-chernym-morem-1048618377.html
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новости, черное море, вкс рф, великобритания
новости, черное море, вкс рф, великобритания
Три британских самолета едва не нарушили границы России над Черным морем
Ранее, 15 октября, государственную границу России над Черным морем едва не пересек американский разведывательный БпЛА RQ-4B "Global Hawk".
СУХУМ, 19 окт - Sputnik.
Cамолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании были зафиксированы российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря в четверг, 19 октября. Об этом сообщает
Министерство обороны России.
Для недопущения нарушения госграницы в воздух были подняты два истребителя Су-27 из состава дежурных сил противовоздушной обороны.
При их приближении британские самолеты развернулись и улетели, нарушения государственной границы нарушено не было.