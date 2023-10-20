https://sputnik-abkhazia.ru/20231020/bagrat-khutaba-naznachen-spetspredstavitelem-prezidenta-abkhazii-na-blizhnem-vostoke-1048723786.html
Баграт Хутаба назначен спецпредставителем президента Абхазии на Ближнем Востоке
Баграт Хутаба назначен спецпредставителем президента Абхазии на Ближнем Востоке
Посольство Абхазии в Дамаске проводит активную работу по укреплению отношений с другими странами Ближнего Востока, нацеливаясь, в том числе, и на признание... 20.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-20T17:15+0300
2023-10-20T17:15+0300
2023-10-20T17:15+0300
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СУХУМ, 20 окт - Sputnik. Чрезвычайный и полномочный посол Абхазии в Сирии Баграт Хутаба назначен спецпредставителем президента республики на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. "Назначить Хутаба Баграта Рашовича Специальным представителем Президента Республики Абхазия по взаимодействию со странами Ближнего Востока", - говорится в тексте указа.Ранее Хутаба заявлял, что посольство Абхазии в Сирии не только развивает отношения с Дамаском, но и строит мосты с другими странами Ближнего Востока. По словам Хутаба, ведется активная работа и по признанию Абхазии другими странами, и в этом направлении уже есть определенные плоды.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230605/vzaimnyy-interes-khutaba-o-vzaimodeystvii-abkhazii-s-siriey-rabote-posolstva----1046113959.html
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абхазия, новости, ближний восток, международные отношения
Баграт Хутаба назначен спецпредставителем президента Абхазии на Ближнем Востоке
Посольство Абхазии в Дамаске проводит активную работу по укреплению отношений с другими странами Ближнего Востока, нацеливаясь, в том числе, и на признание суверенитета республики со стороны этих стран.
СУХУМ, 20 окт - Sputnik. Чрезвычайный и полномочный посол Абхазии в Сирии Баграт Хутаба назначен спецпредставителем президента республики на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Назначить Хутаба Баграта Рашовича Специальным представителем Президента Республики Абхазия по взаимодействию со странами Ближнего Востока", - говорится в тексте указа.
Ранее Хутаба заявлял, что посольство Абхазии в Сирии не только развивает отношения с Дамаском, но и строит мосты с другими странами Ближнего Востока. По словам Хутаба, ведется активная работа и по признанию Абхазии другими странами, и в этом направлении уже есть определенные плоды.