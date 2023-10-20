https://sputnik-abkhazia.ru/20231020/bagrat-khutaba-naznachen-spetspredstavitelem-prezidenta-abkhazii-na-blizhnem-vostoke-1048723786.html

Баграт Хутаба назначен спецпредставителем президента Абхазии на Ближнем Востоке

Баграт Хутаба назначен спецпредставителем президента Абхазии на Ближнем Востоке

Посольство Абхазии в Дамаске проводит активную работу по укреплению отношений с другими странами Ближнего Востока, нацеливаясь, в том числе, и на признание... 20.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-20T17:15+0300

2023-10-20T17:15+0300

2023-10-20T17:15+0300

в абхазии

абхазия

новости

ближний восток

международные отношения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102276/53/1022765341_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_6100979cab4aff722b8061c13a81e421.jpg

СУХУМ, 20 окт - Sputnik. Чрезвычайный и полномочный посол Абхазии в Сирии Баграт Хутаба назначен спецпредставителем президента республики на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. "Назначить Хутаба Баграта Рашовича Специальным представителем Президента Республики Абхазия по взаимодействию со странами Ближнего Востока", - говорится в тексте указа.Ранее Хутаба заявлял, что посольство Абхазии в Сирии не только развивает отношения с Дамаском, но и строит мосты с другими странами Ближнего Востока. По словам Хутаба, ведется активная работа и по признанию Абхазии другими странами, и в этом направлении уже есть определенные плоды.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230605/vzaimnyy-interes-khutaba-o-vzaimodeystvii-abkhazii-s-siriey-rabote-posolstva----1046113959.html

абхазия

ближний восток

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, ближний восток, международные отношения