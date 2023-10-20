Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20231020/chislo-pogibshikh-v-palestino-izrailskom-konflikte-rossiyan-vyroslo-do-20-1048724193.html
Число погибших в палестино-израильском конфликте россиян выросло до 20
Число погибших в палестино-израильском конфликте россиян выросло до 20
Конфликт между Израилем и Палестиной, длящийся более 70 лет, перешел в горячую фазу 7 октября, после атаки ХАМАС. 20.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-20T17:56+0300
2023-10-20T17:56+0300
новости
израиль
палестина
сектор газа
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/0e/1048605722_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_193919d6e6462faaee842212ea4260dd.jpg
СУХУМ, 20 окт - Sputnik. Число россиян, погибших в результате боевых действий между израильской армией и "Исламским движением сопротивления" (ХАМАС) выросло до 20, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью российского посла Анатолия Викторова газете "Известия".Викторов добавил, что, по данным посольства, семеро россиян числятся пропавшими без вести, "На сегодняшний день с сожалением и соболезнованием мы вынуждены подтвердить гибель двадцати граждан Российской Федерации. Все они имеют также и гражданство Израиля. Это в основном гражданские лица, но есть среди них и сотрудники военных и правоохранительных органов", — сказал он.По его словам, еще семеро россиян пропали без вести, как минимум двое, так же имеющие гражданства Израиля, находятся в плену у ХАМАС. Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 20 октября отмечал, что диппредставительство продолжает работать с россиянами, проживающими на территории сектора Газа, чтобы выяснить, есть ли среди них желающие эвакуироваться. По словам Пескова, в анклаве может быть более тысячи соотечественников, жизнь которых находится под угрозой, которая возрастет после того, как ЦАХАЛ начнет наземную операцию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231020/pri-raketnom-udare-tsakhal-po-pravoslavnoy-tserkvi-v-gaze-pogibli-18-chelovek-1048714266.html
израиль
палестина
сектор газа
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/0e/1048605722_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6cbbe715ea786a1dfe6867e61d0cae15.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, израиль, палестина, сектор газа, россия
новости, израиль, палестина, сектор газа, россия

Число погибших в палестино-израильском конфликте россиян выросло до 20

17:56 20.10.2023
© AFP 2023 / MAHMUD HAMSПалестинцы осматривают обломки рухнувшего здания после израильского удара в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, 14 октября 2023 года
Палестинцы осматривают обломки рухнувшего здания после израильского удара в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, 14 октября 2023 года - Sputnik Абхазия, 1920, 20.10.2023
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
Подписаться на
НовостиTelegram
Конфликт между Израилем и Палестиной, длящийся более 70 лет, перешел в горячую фазу 7 октября, после атаки ХАМАС.
СУХУМ, 20 окт - Sputnik. Число россиян, погибших в результате боевых действий между израильской армией и "Исламским движением сопротивления" (ХАМАС) выросло до 20, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью российского посла Анатолия Викторова газете "Известия".
Дипломат добавил, что все погибшие также имели израильские паспорте. При этом не все они были гражданскими лицами, среди них есть и сотрудники военных и правоохранительных органов.
Викторов добавил, что, по данным посольства, семеро россиян числятся пропавшими без вести,
"На сегодняшний день с сожалением и соболезнованием мы вынуждены подтвердить гибель двадцати граждан Российской Федерации. Все они имеют также и гражданство Израиля. Это в основном гражданские лица, но есть среди них и сотрудники военных и правоохранительных органов", — сказал он.
Церковь Святого Порфирия в секторе Газа - Sputnik Абхазия, 1920, 20.10.2023
При ракетном ударе ЦАХАЛ по православной церкви в Газе погибли 18 человек
13:42
По его словам, еще семеро россиян пропали без вести, как минимум двое, так же имеющие гражданства Израиля, находятся в плену у ХАМАС.
Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 20 октября отмечал, что диппредставительство продолжает работать с россиянами, проживающими на территории сектора Газа, чтобы выяснить, есть ли среди них желающие эвакуироваться.
По словам Пескова, в анклаве может быть более тысячи соотечественников, жизнь которых находится под угрозой, которая возрастет после того, как ЦАХАЛ начнет наземную операцию.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0