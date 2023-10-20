https://sputnik-abkhazia.ru/20231020/chislo-pogibshikh-v-palestino-izrailskom-konflikte-rossiyan-vyroslo-do-20-1048724193.html
Число погибших в палестино-израильском конфликте россиян выросло до 20
Число погибших в палестино-израильском конфликте россиян выросло до 20
Конфликт между Израилем и Палестиной, длящийся более 70 лет, перешел в горячую фазу 7 октября, после атаки ХАМАС. 20.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-20T17:56+0300
2023-10-20T17:56+0300
2023-10-20T17:56+0300
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СУХУМ, 20 окт - Sputnik. Число россиян, погибших в результате боевых действий между израильской армией и "Исламским движением сопротивления" (ХАМАС) выросло до 20, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью российского посла Анатолия Викторова газете "Известия".Викторов добавил, что, по данным посольства, семеро россиян числятся пропавшими без вести, "На сегодняшний день с сожалением и соболезнованием мы вынуждены подтвердить гибель двадцати граждан Российской Федерации. Все они имеют также и гражданство Израиля. Это в основном гражданские лица, но есть среди них и сотрудники военных и правоохранительных органов", — сказал он.По его словам, еще семеро россиян пропали без вести, как минимум двое, так же имеющие гражданства Израиля, находятся в плену у ХАМАС. Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 20 октября отмечал, что диппредставительство продолжает работать с россиянами, проживающими на территории сектора Газа, чтобы выяснить, есть ли среди них желающие эвакуироваться. По словам Пескова, в анклаве может быть более тысячи соотечественников, жизнь которых находится под угрозой, которая возрастет после того, как ЦАХАЛ начнет наземную операцию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231020/pri-raketnom-udare-tsakhal-po-pravoslavnoy-tserkvi-v-gaze-pogibli-18-chelovek-1048714266.html
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новости, израиль, палестина, сектор газа, россия
новости, израиль, палестина, сектор газа, россия
Число погибших в палестино-израильском конфликте россиян выросло до 20
Конфликт между Израилем и Палестиной, длящийся более 70 лет, перешел в горячую фазу 7 октября, после атаки ХАМАС.
СУХУМ, 20 окт - Sputnik.
Число россиян, погибших в результате боевых действий между израильской армией и "Исламским движением сопротивления" (ХАМАС) выросло до 20, сообщает РИА Новости
со ссылкой на интервью российского посла Анатолия Викторова газете "Известия".
Дипломат добавил, что все погибшие также имели израильские паспорте. При этом не все они были гражданскими лицами, среди них есть и сотрудники военных и правоохранительных органов.
Викторов добавил, что, по данным посольства, семеро россиян числятся пропавшими без вести,
"На сегодняшний день с сожалением и соболезнованием мы вынуждены подтвердить гибель двадцати граждан Российской Федерации. Все они имеют также и гражданство Израиля. Это в основном гражданские лица, но есть среди них и сотрудники военных и правоохранительных органов", — сказал он.
По его словам, еще семеро россиян пропали без вести, как минимум двое, так же имеющие гражданства Израиля, находятся в плену у ХАМАС.
Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 20 октября отмечал, что диппредставительство продолжает работать с россиянами, проживающими на территории сектора Газа, чтобы выяснить, есть ли среди них желающие эвакуироваться.
По словам Пескова, в анклаве может быть более тысячи соотечественников, жизнь которых находится под угрозой, которая возрастет после того, как ЦАХАЛ начнет наземную операцию.