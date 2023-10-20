https://sputnik-abkhazia.ru/20231020/pri-raketnom-udare-tsakhal-po-pravoslavnoy-tserkvi-v-gaze-pogibli-18-chelovek-1048714266.html

При ракетном ударе ЦАХАЛ по православной церкви в Газе погибли 18 человек

При ракетном ударе ЦАХАЛ по православной церкви в Газе погибли 18 человек

Общее число погибших в секторе Газа с момента эскалации конфликта 7 октября уже превысило четыре тысячи человек. 20.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-20T13:42+0300

2023-10-20T13:42+0300

2023-10-20T13:55+0300

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СУХУМ, 20 окт – Sputnik. В результате ракетного удара израильской армии по церкви Святого Порфирия в секторе Газа погибли 18 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью настоятеля храма, архиепископа Тивериадского Алексия телеканалу Skai."Они ударили по офисам и входу в монастырь. Они обстреляли их ракетой, и все здание рухнуло. Внутри было много христиан, многие из которых получили ранения, и у нас также есть погибшие", – ранее рассказал он.МИД России решительно осудил действия израильской армии и удары по гражданским объектам. "Мы категорически не приемлем удары, с чьей бы стороны они не производились, по гражданским объектам... Естественно, мы категорически осуждаем любые удары по гражданской инфраструктуре", – сказал замдиректора департамента информации и печати Алексей Зайцев.В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа, после чего бойцы палестинского движения ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге страны и захватили пленных. В ответ ЦАХАЛ начала операцию "Железные мечи".Израильские военные взяли под контроль все населенные пункты на границе с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Кроме того, ЦАХАЛ заявил о полной блокаде сектора – туда была приостановлена поставка воды, электричества, лекарств и продуктов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231019/dvoe-rossiyan-popali-v-plen-k-khamas-1048691579.html

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