https://sputnik-abkhazia.ru/20231020/dvukhfaktornaya-autentifikatsiya-stanet-obyazatelnoy-na-gosuslugakh-s-28-oktyabrya--1048726244.html
Двухфакторная аутентификация станет обязательной на "Госуслугах" с 28 октября
Двухфакторная аутентификация станет обязательной на "Госуслугах" с 28 октября
Двухфакторная аутентификация служит для дополнительной защиты аккаунта, помимо пароля, пользователю нужно будет ввести код, который придет ему на телефон или в... 20.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-20T19:15+0300
2023-10-20T19:15+0300
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СУХУМ, 20 окт - Sputnik. Двухфакторная аутентификация на "Госуслугах" станет обязательной для всех пользователей с 28 октября, сообщает Минцифры России.При следующем входе, если фактор не будет установлен, появится баннер с требованием - пока оно не будет выполнено, зайти на "Госуслуги" не получится. Вариантов допзащиты три - код из СМС, одноразовый код из специального приложения (ТОТР), вход по биометрии.Ранее двухфакторную аутентификацию требовали подключить только у новых пользователей портала и у тех, кто восстанавливал свою учетную запись. Программу обязательного использования второго фактора начали вводить в марте 2023 года, это необходимо для усиления защиты от взлома тех пользователей, которые создают слабые пароли.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230109/elektronnyy-polis-oms-poyavilsya-na-gosuslugakh--1043531331.html
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россия, госуслуги, новости
россия, госуслуги, новости
Двухфакторная аутентификация станет обязательной на "Госуслугах" с 28 октября
Двухфакторная аутентификация служит для дополнительной защиты аккаунта, помимо пароля, пользователю нужно будет ввести код, который придет ему на телефон или в специальное приложение.
СУХУМ, 20 окт - Sputnik.
Двухфакторная аутентификация на "Госуслугах" станет обязательной для всех пользователей с 28 октября, сообщает
Минцифры России.
Ведомство сообщает, что с 28 октября пользователи смогут войти в аккаунт старым способом только один раз - для того, чтобы определиться со способом допзащиты в разделе "Безопасность".
При следующем входе, если фактор не будет установлен, появится баннер с требованием - пока оно не будет выполнено, зайти на "Госуслуги" не получится.
Вариантов допзащиты три - код из СМС, одноразовый код из специального приложения (ТОТР), вход по биометрии.
Ранее двухфакторную аутентификацию требовали подключить только у новых пользователей портала и у тех, кто восстанавливал свою учетную запись. Программу обязательного использования второго фактора начали вводить в марте 2023 года, это необходимо для усиления защиты от взлома тех пользователей, которые создают слабые пароли.