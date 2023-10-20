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Фонд "Ашана" открыл сбор на реабилитацию трех подопечных с ДЦП
Фонд "Ашана" открыл сбор на реабилитацию трех подопечных с ДЦП
Троих мальчиков из Абхазии объединяет один диагноз – детский церебральный паралич. 20.10.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 20 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор на реабилитацию Шабата Голандзия, Левона Папазяна и Александра КаленджянаПо словам руководителя центра Алиаса Демерджипа, с ребятами уже на протяжении года ведется работа по развитию двигательных функций, проводятся курсы механотерапии, а в этом году специалисты добавили и игло-рефлексотерапию. Один из мальчиков, Шабат Голандзия, спустя год упорных занятий смог сделать первые шаги."В перспективе мы рассчитываем, что каждый из них начнет ходить, потому что в лечении каждого есть положительные моменты", – рассказал Демерджипа.Врач-рефлексотерапевт Валентин Вандышев рассказал, что с подопечными фонда проводятся сеансы иглоукалывания, процедуры, которая заставляет центральную нервную систему работать должным образом и давать телу импульсы для дальнейшего развития и созревания."Работа сложная, длительная, данное нарушение весьма долгосрочное. Перспективы хорошие, и это заставляет нас собраться", – сказал он.На очередной курс реабилитации Шабата, Левона и Александра необходимо собрать 1 205 617 рублей.О способах оказания помощи ребенку можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана".
https://sputnik-abkhazia.ru/20231020/shans-na-pervye-shagi-ashana-sobiraet-dengi-dlya-detey-s-dtsp-1048722405.html
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абхазия, культурно-благотворительный фонд "ашана", новости, дети
абхазия, культурно-благотворительный фонд "ашана", новости, дети

Фонд "Ашана" открыл сбор на реабилитацию трех подопечных с ДЦП

15:28 20.10.2023 (обновлено: 16:41 20.10.2023)
© Sputnik / Марианна Кубрава Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор на реабилитацию Шабата Голандзия, Левона Папазяна и Александра Календжяна
Культурно-благотворительный фонд Ашана открыл сбор на реабилитацию Шабата Голандзия, Левона Папазяна и Александра Календжяна - Sputnik Абхазия, 1920, 20.10.2023
© Sputnik / Марианна Кубрава
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Троих мальчиков из Абхазии объединяет один диагноз – детский церебральный паралич.
СУХУМ, 20 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор на реабилитацию Шабата Голандзия, Левона Папазяна и Александра Календжяна
Реабилитацию подопечные фонда проходят в восстановительном центре "Дар" в Сухуме.
По словам руководителя центра Алиаса Демерджипа, с ребятами уже на протяжении года ведется работа по развитию двигательных функций, проводятся курсы механотерапии, а в этом году специалисты добавили и игло-рефлексотерапию. Один из мальчиков, Шабат Голандзия, спустя год упорных занятий смог сделать первые шаги.
© Sputnik / Марианна Кубрава

Реабилитация в центре "Дар"

Реабилитация в центре &quot;Дар&quot; - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Марианна Кубрава

Реабилитация в центре "Дар"

© Sputnik / Марианна Кубрава

Александр Календжян и Левон Папазян

Александр Календжян и Левон Папазян - Sputnik Абхазия
2/4
© Sputnik / Марианна Кубрава

Александр Календжян и Левон Папазян

© Sputnik / Марианна Кубрава

Александр Календжян.

Александр Календжян. - Sputnik Абхазия
3/4
© Sputnik / Марианна Кубрава

Александр Календжян.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Аляс Демерджипа и Шабат Голандзия

Аляс Демерджипа и Шабат Голандзия - Sputnik Абхазия
4/4
© Sputnik / Марианна Кубрава

Аляс Демерджипа и Шабат Голандзия

1/4
© Sputnik / Марианна Кубрава

Реабилитация в центре "Дар"

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© Sputnik / Марианна Кубрава

Александр Календжян и Левон Папазян

3/4
© Sputnik / Марианна Кубрава

Александр Календжян.

4/4
© Sputnik / Марианна Кубрава

Аляс Демерджипа и Шабат Голандзия

"В перспективе мы рассчитываем, что каждый из них начнет ходить, потому что в лечении каждого есть положительные моменты", – рассказал Демерджипа.
Врач-рефлексотерапевт Валентин Вандышев рассказал, что с подопечными фонда проводятся сеансы иглоукалывания, процедуры, которая заставляет центральную нервную систему работать должным образом и давать телу импульсы для дальнейшего развития и созревания.
"Работа сложная, длительная, данное нарушение весьма долгосрочное. Перспективы хорошие, и это заставляет нас собраться", – сказал он.
На очередной курс реабилитации Шабата, Левона и Александра необходимо собрать 1 205 617 рублей.
О способах оказания помощи ребенку можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана".
Шанс на первые шаги: Ашана собирает деньги для детей с ДЦП - Sputnik Абхазия, 1920, 20.10.2023
В Абхазии
Шанс на первые шаги: "Ашана" собирает деньги для детей с ДЦП
16:38
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