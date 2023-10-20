https://sputnik-abkhazia.ru/20231020/fond-ashana-otkryl-sbor-na-reabilitatsiyu-trekh-podopechnykh-s-dtsp-1048719816.html

Фонд "Ашана" открыл сбор на реабилитацию трех подопечных с ДЦП

Фонд "Ашана" открыл сбор на реабилитацию трех подопечных с ДЦП

Троих мальчиков из Абхазии объединяет один диагноз – детский церебральный паралич. 20.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-20T15:28+0300

2023-10-20T15:28+0300

2023-10-20T16:41+0300

в абхазии

абхазия

культурно-благотворительный фонд "ашана"

новости

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/14/1048718184_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_3232d00949ce4ff66bb4c90026cc38f8.jpg

СУХУМ, 20 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор на реабилитацию Шабата Голандзия, Левона Папазяна и Александра КаленджянаПо словам руководителя центра Алиаса Демерджипа, с ребятами уже на протяжении года ведется работа по развитию двигательных функций, проводятся курсы механотерапии, а в этом году специалисты добавили и игло-рефлексотерапию. Один из мальчиков, Шабат Голандзия, спустя год упорных занятий смог сделать первые шаги."В перспективе мы рассчитываем, что каждый из них начнет ходить, потому что в лечении каждого есть положительные моменты", – рассказал Демерджипа.Врач-рефлексотерапевт Валентин Вандышев рассказал, что с подопечными фонда проводятся сеансы иглоукалывания, процедуры, которая заставляет центральную нервную систему работать должным образом и давать телу импульсы для дальнейшего развития и созревания."Работа сложная, длительная, данное нарушение весьма долгосрочное. Перспективы хорошие, и это заставляет нас собраться", – сказал он.На очередной курс реабилитации Шабата, Левона и Александра необходимо собрать 1 205 617 рублей.О способах оказания помощи ребенку можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана".

https://sputnik-abkhazia.ru/20231020/shans-na-pervye-shagi-ashana-sobiraet-dengi-dlya-detey-s-dtsp-1048722405.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, культурно-благотворительный фонд "ашана", новости, дети