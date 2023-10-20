Фонд "Ашана" открыл сбор на реабилитацию трех подопечных с ДЦП
15:28 20.10.2023 (обновлено: 16:41 20.10.2023)
© Sputnik / Марианна Кубрава Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор на реабилитацию Шабата Голандзия, Левона Папазяна и Александра Календжяна
© Sputnik / Марианна Кубрава
Троих мальчиков из Абхазии объединяет один диагноз – детский церебральный паралич.
СУХУМ, 20 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор на реабилитацию Шабата Голандзия, Левона Папазяна и Александра Календжяна
Реабилитацию подопечные фонда проходят в восстановительном центре "Дар" в Сухуме.
По словам руководителя центра Алиаса Демерджипа, с ребятами уже на протяжении года ведется работа по развитию двигательных функций, проводятся курсы механотерапии, а в этом году специалисты добавили и игло-рефлексотерапию. Один из мальчиков, Шабат Голандзия, спустя год упорных занятий смог сделать первые шаги.
© Sputnik / Марианна Кубрава
Реабилитация в центре "Дар"
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Реабилитация в центре "Дар"
© Sputnik / Марианна Кубрава
Александр Календжян и Левон Папазян
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Александр Календжян и Левон Папазян
© Sputnik / Марианна Кубрава
Александр Календжян.
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Александр Календжян.
© Sputnik / Марианна Кубрава
Аляс Демерджипа и Шабат Голандзия
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Аляс Демерджипа и Шабат Голандзия
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Реабилитация в центре "Дар"
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Александр Календжян и Левон Папазян
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Александр Календжян.
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Аляс Демерджипа и Шабат Голандзия
"В перспективе мы рассчитываем, что каждый из них начнет ходить, потому что в лечении каждого есть положительные моменты", – рассказал Демерджипа.
Врач-рефлексотерапевт Валентин Вандышев рассказал, что с подопечными фонда проводятся сеансы иглоукалывания, процедуры, которая заставляет центральную нервную систему работать должным образом и давать телу импульсы для дальнейшего развития и созревания.
"Работа сложная, длительная, данное нарушение весьма долгосрочное. Перспективы хорошие, и это заставляет нас собраться", – сказал он.
На очередной курс реабилитации Шабата, Левона и Александра необходимо собрать 1 205 617 рублей.
О способах оказания помощи ребенку можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана".