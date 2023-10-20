https://sputnik-abkhazia.ru/20231020/morpekhi-vsu-prigovoreny-k-zaklyucheniyu-za-pokushenie-na-ubiystvo-dvukh-chelovek-1048727253.html

Морпехи ВСУ приговорены к заключению за покушение на убийство двух человек

Морпехи ВСУ приговорены к заключению за покушение на убийство двух человек

Следственный комитет России продолжает расследовать преступления украинских военных в отношении мирных жителей в зоне спецоперации. 20.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-20T20:36+0300

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СУХУМ, 20 окт - Sputnik. Суд приговорил к 26 годам колонии строгого режима двух военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ за попытку расстрела двух мирных граждан. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Назарий Мороз и Андрей Егоров признаны виновными в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, убийстве и покушении на убийство двух и более лиц организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти.В ходе изучения дела было установлено, что 29 марта 2022 года Мороз, Егоров и их сослуживцы располагались на боевых позициях в жилых зданиях и зданиях гражданской инфраструктуры Мариуполя. Егоров обнаружил машину, в которой сидело трое человек и, будучи командиром, отдал приказ об их убийстве, в котором сам участвовал. Мороз также стрелял по машине из автомата. При этом оба морпеха на допросе рассказали, что видели на боковых зеркалах и ручках машины белые ленточки - знак, что в салоне находятся гражданские лица.В результате одна пассажирка скончалась на месте, ее супруг был ранен, но выжил благодаря медицинской помощи, их сын не пострадал.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231016/sud-prigovoril-k-pozhiznennomu-sroku-komandira-vsu-prikazavshego-ubit-10-chelovek-1048644003.html

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