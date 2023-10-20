https://sputnik-abkhazia.ru/20231020/obyavlenie-amnistii-v-abkhazii-podvodnye-kamni-akta-miloserdiya-1048673935.html

Объявление амнистии в Абхазии: "подводные камни" акта милосердия

Объявление амнистии в Абхазии: "подводные камни" акта милосердия

Депутаты Парламента Абхазии на заседании 28 сентября приняли постановление об амнистии в честь 30-й годовщины Победы и Независимости республики. 20.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-20T09:00+0300

2023-10-20T09:00+0300

2023-10-20T09:00+0300

абхазия

в абхазии

амнистия

генеральная прокуратура абхазии

парламент абхазии

народное собрание абхазии

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О том, как будет реализован акт милосердия в Абхазии и с чем не согласна Генеральная прокуратура республики, в программе "Такие обстоятельства" на радио Sputnik рассказали депутат Даут Хутаба и начальник судебного управления Генпрокуратуры Даур Амичба.SputnikЗадачи амнистииПредседатель парламентского комитета по государственно-правовой политике Даут Хутаба рассказал, что на то, чтобы реализовать акт об амнистии, дается два месяца. При этом он отметил, что на свободу не смогут выйти люди, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления.Начальник судебного управления Генпрокуратуры Абхазии Даур Амичба рассказал, что парламентский комитет направил в ведомство проект закона, которому была дана оценка. Он также сравнил амнистию трехлетней давности с нынешней."С амнистией на 27-летие Победы я был категорически не согласен. Она была настолько двоякой, что ее можно было трактовать как угодно. Эта амнистия (нынешняя - прим.) была четкой, без возможности каких-то двояких толкований, все было понятно и написано на простом языке. Мы внесли лишь несколько корректив – предложили Парламенту в рабочей группе, чтобы в список статей, по которым не положена амнистия, добавили несколько категорий", – сказал Амичба.Также Генпрокуратура предложила включить в состав "запрещенных" статей коррупционные дела, для того, чтобы похищенные многомиллионные суммы были возвращены в бюджет. Эта поправка также была принята Парламентом, однако на ветеранов войны она не распространяется."Мы говорили о том, что ветеранов становится все меньше и меньше, и решили сконцентрироваться на похищениях людей, убийствах, наркотиках. Но, в целом, для остальных категорий заключенных и обвиняемых в коррупционных преступлениях это остается под запретом, амнистия на них не должна распространяться", – подчеркнул депутат Даут Хутаба. Представитель Генпрокуратуры Даур Амичба назвал положительным моментом то, что, в отличие от предыдущей амнистии, в нынешней нет пункта, согласно которому заключенным наполовину сокращалась неотбытая часть наказания.Нужен закон об амнистииДля того, чтобы упорядочить проведение амнистии в Абхазии, в том числе, определить частоту применения акта, нужен соответствующий закон, заметил Даут Хутаба."Жаль, я не послушал одного человека, который некоторое время назад говорил мне: "Вот, скоро ты столкнешься с амнистией, не ищи проблем себе на голову – заранее напишите закон, чтобы всегда было понятно, что такое амнистия, и чтобы ни у кого не было особого желания вертеть законом так, как хочется", – рассказал он.Даур Амичба, в свою очередь, выразил свое несогласие с тем, что с людей, попадающих под амнистию снимается судимость."Мы применяем гуманизм к человеку, но при этом освобождаем его от судимости. Если завтра он что-то совершит, то будет впервые привлеченным к ответственности. Почему мы снимаем с него судимость? Огромные потери понес бюджет в части невыплаченных штрафов. Мы освобождаем людей, которые приговорены к штрафам - они в настоящее время не выплачены. Мы даем условные сроки на три, четыре, пять лет. Если амнистия будет применяться каждый год, то какой смысл давать условный срок, если человек завтра опять будет амнистирован и опять не судим?" – задался он вопросом.На кого распространяется амнистияДокумент предусматривает освобождение от наказания в виде лишения свободы лиц: осужденных на срок до трех лет включительно, осужденных на срок до пяти лет включительно, ветеранов, инвалидов I и II групп, больных туберкулезом, отнесенных к первой и второй группе диспансерного учета, ВИЧ-инфицированных, больных онкологическими заболеваниями 3 и 4 клинических групп, лиц, впервые привлеченных к уголовной ответственности, женщин вне зависимости от срока наказания, лиц, совершивших преступления по неосторожности, женщин, имеющих несовершеннолетних детей, женщин, имеющих совершеннолетних детей-инвалидов, беременных женщин, несовершеннолетних, лиц, совершивших преступления, предусмотренные статьей 206 УК ("массовые беспорядки" - прим.), условно осужденных, осужденных, которым до дня вступления в силу постановления неотбытая часть наказания заменена на более мягкую или отбывание наказания которым отсрочено, а также осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230928/neidealnoe-reshenie-ili-populizm-kak-deputaty-abkhazii-prinimali-reshenie-ob-amnistii-1048308067.html

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