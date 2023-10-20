https://sputnik-abkhazia.ru/20231020/problemy-energeticheskoy-otrasli-abkhazii-obsudili-v-kabmine-1048726092.html
Проблемы энергетической отрасли Абхазии обсудили в Кабмине
Проблемы энергетической отрасли Абхазии обсудили в Кабмине
Энергетическая проблема остро стоит в республике – из-за ветхой инфраструктуры и нехватки генерации в холодное время года, когда потребление растет, вводится... 20.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-20T18:35+0300
2023-10-20T18:35+0300
2023-10-20T18:35+0300
энергетическая отрасль абхазии
абхазия
кабмин абхазии
александр анкваб
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СУХУМ, 20 окт - Sputnik. Премьер-министр Александр Анкваб обсудил проблемы энергетической отрасли Абхазии с вице-премьером, министром экономики Кристиной Озган и руководством "Черноморэнерго". Об этом сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".Премьер-министр поручил подготовить перечень необходимого и предложить источники финансирования.Также в ходе встречи был рассмотрен ряд вопросов, связанных с развитием отрасли, в то числе установка счетчиков, показатели собираемости и готовность к предстоящему зимнему сезону.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231019/bezopasnost-energetika-sovmin-chto-obsuzhdali-na-press-konferentsii-aslana-bzhaniya-1048683535.html
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абхазия, кабмин абхазии, александр анкваб, черноморэнерго
абхазия, кабмин абхазии, александр анкваб, черноморэнерго
Проблемы энергетической отрасли Абхазии обсудили в Кабмине
Энергетическая проблема остро стоит в республике – из-за ветхой инфраструктуры и нехватки генерации в холодное время года, когда потребление растет, вводится график веерных отключений.
СУХУМ, 20 окт - Sputnik. Премьер-министр Александр Анкваб обсудил проблемы энергетической отрасли Абхазии с вице-премьером, министром экономики Кристиной Озган и руководством "Черноморэнерго". Об этом сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
По словам гендиректора предприятия Тимура Джинджолия, существует необходимость в приобретении спецтехники - автовышек, бурильных машин, а также материалов для текущего обслуживания и ремонта сетей, общая стоимость которых составляет около 500 миллионов рублей.
Премьер-министр поручил подготовить перечень необходимого и предложить источники финансирования.
Также в ходе встречи был рассмотрен ряд вопросов, связанных с развитием отрасли, в то числе установка счетчиков, показатели собираемости и готовность к предстоящему зимнему сезону.