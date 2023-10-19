https://sputnik-abkhazia.ru/20231019/bezopasnost-energetika-sovmin-chto-obsuzhdali-na-press-konferentsii-aslana-bzhaniya-1048683535.html

Безопасность, энергетика, Совмин: что обсуждали на пресс-конференции Аслана Бжания

Безопасность, энергетика, Совмин: что обсуждали на пресс-конференции Аслана Бжания

Президент Аслан Бжания провел пресс-конференцию для абхазских журналистов в четверг, 19 октября. 19.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-19T14:24+0300

2023-10-19T14:24+0300

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На встрече был поднят широкий круг вопросов, волнующих жителей республики, в том числе обороноспособность Абхазии, транзитные возможности республики и проблемы энергоотрасли, которые наверняка усугубятся с началом зимнего сезона. Sputnik Вопросы безопасностиАслан Бжания рассказал, что во время встречи с Владимиром Путиным, которая прошла 4 октября в Сочи, были затронуты вопросы обороноспособности Абхазии."Наши граждане должны понимать, кто наши настоящие враги и с какой стороны нужно опасаться реакции", – сказал он и выразил надежду, что руководство Грузии проявит "сдержанность и прагматизм".Президент подчеркнул, что Абхазия в силах обеспечить свою обороноспособность при помощи стратегического союзника.Кроме того, Аслан Бжания пояснил, что появление базы ВМФ России в Очамчыре также будет соответствовать интересам Абхазии, так как будет иметь значение для безопасности страны. Также существует постановление о выделении земельного участка для базирования ВМФ.Вопросы логистикиАслан Бжания заявил, что никаких конкретных решений по экономическому транзиту через Абхазию пока не принято, так как "их нельзя принять за один день". Это зависит, пояснил он, в том числе и от готовности грузинской стороны.Тем не менее, отметил президент, транзит экономически выгоден для республики, и начало уже положено – специалисты РЖД уже проверяли восточный участок железной дороги, идут расчеты. ⠀В планах и развитие пассажирских железнодорожных перевозок – в 2024 году "Ласточка" приедет в Сухум, а в 2026 году планируются поездки до Очамчыры. Для этого из бюджета выделяются средства на восстановление Гудаутского вокзала и павильона "Псырцха".Что до открытия сухумского аэропорта, то воздушная гавань может быть запущена 31 декабря 2024 года, если военная международная ситуация не изменится. Технические полеты будут проведены не позднее июля следующего года. Бжания добавил, что личность инвестора, с которым подписан контракт на восстановление аэропорта, будет известна общественности уже в этом месяце. Свет будетНа встрече с Владимиром Путиным также обсуждался вопрос перетока электричества в республику, рассказал Аслан Бжания. Он уточнил, что объем перетока исчерпан, но Путин обещал оказать республике поддержку. Для улучшения ситуации в стране идет установка приборов учета – до конца 2023 года будет установлено 26 тысяч счетчиков, в следующем году – еще столько же. Средства учета общей стоимостью 300 миллионов рублей будут переданы Россией в дар Абхазии, они позволят повысить собираемость за электричество и снизить потребление на 20-25%.При этом Аслан Бжания отметил, что благодаря борьбе с майнингом уровень потребления электричества в Абхазии снизился почти на 140 миллионов кВт⋅ч по сравнению с 2022 годом."В течение трех лет мы восстановим в отрасли такую картину, которая будет удовлетворять наши потребности", – уточнил он и добавил, что решить энергетическую проблему также удастся, если в течение трех-четырех лет получится провести две магистрали газопровода.Интеграционные перспективыНикто не "гонит Абхазию силком" в Союзное государство России и Беларуси, заявил президент Аслан Бжания. При принятии этого решения будут взвешиваться все плюсы и минусы. "Нам необходимо укреплять союзнические отношения, но, когда придет время, вопрос будет решаться здесь, в Абхазии, будут решать в Парламенте, люди… Вопрос так еще не стоит, все подготавливается. Мы будем снимать существующие фобии, любой шаг будет направлен на обеспечение интересов жителей Абхазии", – сказал глава государства.При этом президент отметил, что установление контактов между Сухумом и Минском будет иметь важное значение, и вскоре в Беларусь направится делегация из республики."Говорить, что Беларусь готова признать Абхазию, пока рано, но ведется работа в этом направлении", – сказал он.О здании Совета министровПри принятии решения о том, что делать со зданием бывшего Совета министров, власти будут советоваться с жителями Сухума, заявил Аслан Бжания.По его словам, на восстановление комплекса правительственных зданий необходимо более двух миллиардов рублей, и таких денег у государства нет. Кроме того, отсутствует необходимость в том, чтобы размещать госаппарат в таком большом здании.Аслан Бжания добавил, что заинтересованные лица хотят построить на месте Совмина многофункциональный комплекс – офисные здания, часть гостиницы, но никаких точных решений и планов по этому вопросу нет.

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