https://sputnik-abkhazia.ru/20231020/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-21-i-22-oktyabrya-1048724562.html
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 21 и 22 октября
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 21 и 22 октября
Погоду территории черноморского побережья Абхазии будет определять барическое поле повышенного давления. 20.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-20T20:19+0300
2023-10-20T20:19+0300
2023-10-20T20:19+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/13/1048696060_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cab0de41e838764f1a7380d1f4c244f6.jpg
СУХУМ, 20 окт - Sputnik. В выходные дни, 21 и 22 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +21°С до +26°С.Температура морской воды +21.°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/13/1048696060_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a56981c1e71b4d2518b10e2f73c7578b.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 21 и 22 октября
Погоду территории черноморского побережья Абхазии будет определять барическое поле повышенного давления.
СУХУМ, 20 окт - Sputnik. В выходные дни, 21 и 22 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +21°С до +26°С.
Температура морской воды +21.°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 50-70%.