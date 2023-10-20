https://sputnik-abkhazia.ru/20231020/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-21-i-22-oktyabrya-1048724562.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 21 и 22 октября

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 21 и 22 октября

Погоду территории черноморского побережья Абхазии будет определять барическое поле повышенного давления. 20.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-20T20:19+0300

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2023-10-20T20:19+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 20 окт - Sputnik. В выходные дни, 21 и 22 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +21°С до +26°С.Температура морской воды +21.°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.

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абхазия, погода в абхазии