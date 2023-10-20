https://sputnik-abkhazia.ru/20231020/sledkom-predyavil-zaochnye-obvineniya-v-genotside-esesovtsu-gunko-1048721660.html

Следком предъявил заочные обвинения в геноциде эсэсовцу Гунько

Следком предъявил заочные обвинения в геноциде эсэсовцу Гунько

По случаю визита Владимира Зеленского в Канаду 22 сентября в канадский парламент был приглашен приглашен 98-летний Ярослав Хунка, который оказался участником... 20.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-20T16:11+0300

2023-10-20T16:11+0300

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СУХУМ, 20 окт – Sputnik. Следственный комитет России заочно предъявил обвинение в геноциде мирного населения на территории Львовской области во время Великой Отечественной войны украинскому националисту Ярославу Хунке (Гунько). Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Представители "Галичины" придерживались основной идеи нацизма– создания расово чистого государства и уничтожали евреев, поляков и представителей других национальностей. Так, с 23 по 28 февраля 1944 года в населенном пункте Гута Пеняцкая Хунка и его сослуживцы убили не менее 500 советских граждан, расстреливая их, сжигая в домах и даже в костеле. Сейчас решается вопрос об объявлении Ярослава Гунько в международный розыск и его заочном аресте. Следователи направили запросы о правовой помощи в Канаду, Польшу и Беларусь.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231018/shoygu-poruchil-prorabotat-vopros-ekstraditsii-natsistskogo-prestupnika-gunko-1048666684.html

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