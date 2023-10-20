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Следком предъявил заочные обвинения в геноциде эсэсовцу Гунько
Следком предъявил заочные обвинения в геноциде эсэсовцу Гунько
По случаю визита Владимира Зеленского в Канаду 22 сентября в канадский парламент был приглашен приглашен 98-летний Ярослав Хунка, который оказался участником... 20.10.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 20 окт – Sputnik. Следственный комитет России заочно предъявил обвинение в геноциде мирного населения на территории Львовской области во время Великой Отечественной войны украинскому националисту Ярославу Хунке (Гунько). Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Представители "Галичины" придерживались основной идеи нацизма– создания расово чистого государства и уничтожали евреев, поляков и представителей других национальностей. Так, с 23 по 28 февраля 1944 года в населенном пункте Гута Пеняцкая Хунка и его сослуживцы убили не менее 500 советских граждан, расстреливая их, сжигая в домах и даже в костеле. Сейчас решается вопрос об объявлении Ярослава Гунько в международный розыск и его заочном аресте. Следователи направили запросы о правовой помощи в Канаду, Польшу и Беларусь.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231018/shoygu-poruchil-prorabotat-vopros-ekstraditsii-natsistskogo-prestupnika-gunko-1048666684.html
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новости, россия, следственный комитет рф, великая отечественная война
Следком предъявил заочные обвинения в геноциде эсэсовцу Гунько
16:11 20.10.2023 (обновлено: 16:39 20.10.2023)
По случаю визита Владимира Зеленского в Канаду 22 сентября в канадский парламент был приглашен приглашен 98-летний Ярослав Хунка, который оказался участником добровольческой дивизии СС "Галичина". Его появление стало причиной международного скандала.
СУХУМ, 20 окт – Sputnik. Следственный комитет России заочно предъявил обвинение в геноциде мирного населения на территории Львовской области во время Великой Отечественной войны украинскому националисту Ярославу Хунке (Гунько). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Следователи получили в Госархиве России и в Центральном архиве Минобороны документы, подтверждающие места дислокации и ведения боевых действий дивизии СС "Галичина", в которую в апреле 1943 года набирали украинских добровольцев. Гунько был одним из них.
Представители "Галичины" придерживались основной идеи нацизма– создания расово чистого государства и уничтожали евреев, поляков и представителей других национальностей. Так, с 23 по 28 февраля 1944 года в населенном пункте Гута Пеняцкая Хунка и его сослуживцы убили не менее 500 советских граждан, расстреливая их, сжигая в домах и даже в костеле.
Сейчас решается вопрос об объявлении Ярослава Гунько в международный розыск и его заочном аресте. Следователи направили запросы о правовой помощи в Канаду, Польшу и Беларусь.