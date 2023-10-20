https://sputnik-abkhazia.ru/20231020/vosmoy-mezhdunarodnoy-art-plener-kraski-oseni-proydet-v-abkhazii-1048721806.html

Восьмой международной арт-пленэр "Краски осени" пройдет в Абхазии

Восьмой международной арт-пленэр "Краски осени" пройдет в Абхазии

Арт-пленэр "Краски осени Абхазии" организован правительством Москвы, "Домом Москвы" в Сухуме совместно с Абхазским госуниверситетом и объединением независимых... 20.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-20T16:26+0300

2023-10-20T16:26+0300

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СУХУМ, 20 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Международный арт-пленэр "Краски осени Абхазии" пройдет в республике с 21 по 26 октября.Проект поддерживала Национальная галерея Абхазии, Министерство культуры, а уже в 2023 году поддержку пленэру оказали в "Доме Москвы".Логуа отметил, что главная задача арт-пленэра – обмен опытом между художниками-профессионалами и начинающими мастерами.В этом году в пленэре примут участие художники из Абхазии, республик Северного Кавказа, Санкт-Петербурга, Москвы. По словам координатора проекта Мактины Гогия, это живописцы, которые приедут в Абхазию впервые. Им представится возможность писать картины на озере Рица, в Новом Афоне, Сухуме и в крепости Сан-Томазо в Кындыге. Гогия отметила, что ежегодно организаторы наблюдают возрастающий интерес к участию в мероприятии.По словам Нугзара Логуа, в Абхазии отличная от средней полосы России световая и воздушная среда и контрасты, поэтому в первые несколько дней художникам придется адаптироваться к новой творческой обстановке. Декан факультета искусств АГУ объяснил, что в пленэре примут участие не только живописцы, которые привыкли работать на природе, но и, к примеру, сценографы, которые будут представлять свои композиции. Кроме того, 25 октября в АГУ состоится мастер-класс российских художников для студентов факультета искусств.Представитель Дома Москвы в Сухуме Мария Соя отметила, что для организации очень важно то, что в проекте принимает участие большое количество молодежи. Она выразила уверенность в том, что пленэр станет интересным и красочным событием для Абхазии.Итоговая выставка участников арт-пленэра состоится 26 октября в Центральном выставочном зале. По условиям мероприятия после завершения выставки будут отобраны работы, которые будут переданы в фонд организаторов пленэра в этом году в Дом Москвы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231020/malenkie-zhenschiny-i-margo-vystavka-abkhazskogo-skulptora-otkrylas-v-moskve-1048711201.html

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