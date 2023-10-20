https://sputnik-abkhazia.ru/20231020/malenkie-zhenschiny-i-margo-vystavka-abkhazskogo-skulptora-otkrylas-v-moskve-1048711201.html

Маленькие женщины и "Марго": выставка абхазского скульптора открылась в Москве

Маленькие женщины и "Марго": выставка абхазского скульптора открылась в Москве

Геннадий Лакоба – известный абхазский скульптор, художник, выпускник Тбилисской Академии художеств и Академии Искусств Санкт-Петербурга, почетный член... 20.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-20T12:00+0300

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Около 20 скульптур Геннадия Лакоба в бронзе и мраморе представлено на выставке в московском арт-пространстве Rasario. Выставка будет доступна посетителям до 15 ноября.Инициатором мероприятия была дизайнер, владелица бренда Rasario Расида Лакоба. Она отметила, что давно мечтала трансформировать бутик в арт-пространство, и встреча с Геннадием Лакоба вдохновила на то, чтобы решиться на этот шаг. Лакоба отметила, что это не просто выставка, это воплощение творческой страсти и любви к искусству, вдохновения формой и линией женского тела.Sputnik, Анжелика БенияМоя МаргоПри всем творческом многообразии мастера – Геннадий Лакоба занимается и живописью, и скульптурой, и даже шелкографией и гобеленами – в фокусе внимания создателей выставки были графика и скульптура, выполненная из бронзы и мрамора.Одна из работ, "Марго", над которой Лакоба начал работать ещё в Абхазии в 1980 году, создавалась пять лет. Она была впервые выставлена в Сухумском выставочном зале, но потом в Абхазии началась Отечественная война 1992-1993 годов.Своими любимыми работами автор называет те, что он еще не воплотил в реальность."В процессе наступает момент, когда ты как бы все забыл, включается интуиция, и это есть божественное состояние, которое в итоге из простой работы делает произведение. Идеи, мои работы меня будоражат, прячутся, уходят в туман, появляются, дразнят, зовут и не отзываются. Приходится находить к ним дорогу, а она всегда ведет к горизонту. Вот и "Марго" подсказала мне много новых идей, так что я в пути, расскажу потом, что за горизонтом", – добавил он.Я – формалистК делу художник подходит скрупулезно, работает длительное время, до того момента пока работа не превратится в произведение искусства. Завершенной мастер считает не ту работу, что выполнена идеально и грамотно по всем канонам, с гладкой поверхностью – это, по его словам, всего лишь ремесло. А вот превращение такой работы в произведение – это божественный дар искусства, уверен он."Я – формалист, который в истории хочет остаться честным художником, творчество которого будет интересно и ценно потомкам без границ. Это также будет мой вклад в культуру моей любимой Абхазии. Я считаю, что художник не должен думать о наградах и званиях. Для искусства это не имеет никакого значения. Эстетика искусства ценна сама по себе, вне всякого эмпирического или практического интереса, а сам эстетический смысл заключается не в содержании, а в самостоятельном значении форм. Приблизительно так сформулировал принцип современного искусства уважаемый мною арт-критик и философ Клайв Белл", – добавил художник.Художник не может состояться, если он не может пользоваться полученной информацией, анализировать предмет как таковой, уверен Лакоба."Сама по себе выставка для истории искусства не играет особого значения. Являются ли выставляемые работы произведением искусства? Вот, что важно. Если автор может критически рассматривать свое творчество, он и оценивает субъективно качество своей работы. Далеко не всегда его мнение совпадает с ожиданием общества. Важно следовать своим убеждениям, которые должны основываться на знании мировой культуры с древнейших времен", – отметил он.Ответ современному поколениюС глубоким знанием о материале подходит Геннадий Лакоба к своей натуре, используя огромный художественный потенциал и эрудицию, учась у мастеров прошлого и создавая свой собственный мир из впечатлений детства и юности.Самые большие его скульптуры – это результат всех размышлений о пластике, форме и объеме.Выставка Лакоба в Москве оказалась своеобразной прелюдией мелкой пластики к монументальным крупным скульптурам, отметила куратор, координатор выставочных проектов отдела Новейших течений Русского музея Евгения Серусова."Его искусство достаточно реалистичное, рефлексирующее на импрессионизм, с точки зрения технологии лепки. Мне, как человеку из мира современного искусства, но с фундаментальным классическим образованием, очень сильно не хватает фундаментальных опор. Современные скульпторы получают академическое образование, дальше идут по индивидуальному пути, стараются модернизировать свой взгляд, найти свою фишку. Творчество Лакоба – ответ современному поколению о том, что есть фундаментальные классические художники, опоры, без которых не может существовать современная скульптура. Демонстрировать так фундаментальные знания о классическом материале – это действительно сизифов труд, да еще на таком высоком уровне и в таких масштабах", – отметила специалист.Произведения абхазского скульптора характеризуются лаконичностью и сдержанностью. В пластическом решении образов мастер выразил запечатленные в национальной памяти величественные образы женщин. Фигуры решены строго и монументально, но сохраняют при этом реальные черты. В пластической трактовке образов художник не стремится к сюжету, скорее, больше преследует чисто формалистические задачи, сказала Серусова.Шумерский в скульптуреГлавное, что объединяет памятники экспозиции – это идея прославления эстетики женского тела и духа. По словам Евгении Серусовой, создав метафорический образ некой любви, мастер призывает современников учиться на примере своего видения Великой и монументальной красоты. Одновременно скульптор оставляет пространство для участия зрителя в восприятии образа, переходя от фигуративной интерпретации форм к более абстрактной.Куратор выделила три работы на выставке Лакоба."Две работы – это по форме одинаковые скульптуры, но выполненные разными материалами – бронза и мрамор. Это работы "Прозрачная осень". Мы разместили их рядом, не стали разделять. Мне показалось, что они как день и ночь, как два разных агрегатных состояния. Они выполнены в абстрактной манере, это и отличает их от других скульптур. Они имитируют женскую фигуру. Интересные срезы формируют объем и светотеневую моделировку. Скульптурная клинопись прослеживается в ювелирном творчестве художника, в котором он активно изучает шумерский язык – это красивая рукопись. Этот язык прослеживается в этих работах", – сказала она.Самой главной работой Серусова назвала "Побережье", работу про боль и надежду. По ее словам, художник не любит вспоминать и рассказывать про период 1990-х годов, однако, по ее мнению, это один из важных этапов его творчества, ведь тогда в Абхазии была война и художник жил за чертой бедности."Израненное побережье – куски, соединенные металлическим элементом, в середине – крест как надежда, символ будущего. Изучая творчество разных художников, отмечаю, что самые сложные периоды, связанные с войной, становятся триггером, фундаментом для нового витка в творчестве. Эти работы сильно отличаются от других. В боли, в страданиях рождается сублимация, которая уходит в искусство", – добавила куратор.Нужно понимать, что Лакоба учился у знаменитых мастеров, таких как Василий Шухаев, Мераб Цинцабадзе, сказала она. Значительное влияние на его творчество оказали знаменитая художница Варвара Бубнова, арт-критик и художник Петр Кульчицкий, близкий друг Павла Филонова, чьи жизнь и творчество тесно связаны с Абхазией."На выставке наблюдаешь за скульптурой Геннадия, будто находишься в некоем сквере, парке скульптур. Получилось создать такую иллюзию. Двухэтажный бутик-салон обладает необычными объемами пространства, с экспозиционной точки зрения задача была непростая. Но само пространство спроектировано как некий элемент архитектурного проекта. В нем будто гуляешь по городскому пространству и парковой аллее", – сказала Серусова.Выставку также делает особенной интеграция выставочного проекта в концепцию бренда и салона Rasario. Экспозиция представлена не на профессиональной площадке – это не галерея."Мне нравится тенденция последнего времени, когда бренды обращаются к коллаборациям художников. Сейчас это достаточно популярно, но в России это не активно развито. Эта волна подхвачена из Запада, но у нас очень мало брендов, которые располагают большим пространством для экспонирования работ. Многие коллаборируют, делают мерчи, интегрируют, особенно творчество современных художников, но выставка – это редкость. Пространство бренда адаптировано под скульптуру, и как оказалось, под мелкую пластику", – отметила Евгения Серусова.Представленные на выставке 19 скульптур и один гобелен – далеко не полная коллекция работ Лакоба. Художник выразил готовность показать еще больше скульптур и гобеленов, которых у него более 20, все разных размеров.Геннадий Лакоба родился в Сухуме в 1948 году. Окончил Тбилисскую Академию художеств, затем продолжил образование в Академии искусств Санкт-Петербурга.С 1976 года Лакоба - член Союза художников СССР. Член международной ассоциации художников ЮНЕСКО, Союза художников Республики Беларусь и Абхазии. Почетный член Российской Академии художеств, активный участник международных выставок.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230730/pokushenie-na-pamyatniki-kak-spasti-kulturnoe-nasledie-ot-vandalov-1047194734.html

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