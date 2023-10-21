https://sputnik-abkhazia.ru/20231021/pervye-gruzoviki-s-gumpomoschyu-dlya-zhiteley-gazy-proekhali-cherez-kpp-rafakh-1048736384.html
Первые грузовики с гумпомощью для жителей Газы проехали через КПП "Рафах"
Первые грузовики с гумпомощью для жителей Газы проехали через КПП "Рафах"
Россия была в числе стран, которые передали помощь для жителей оккупированного анклава. Груз весом 27 тонн был передан сотрудниками МЧС представителям Красного... 21.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-21T11:31+0300
2023-10-21T11:31+0300
2023-10-21T11:31+0300
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СУХУМ, 21 окт - Sputnik. Первые грузовики с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа стали проезжать через КПП "Рафах" на границе с Египтом, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал al Arabiya.Уточняется, что на границе скопилось около 200 машин. Об открытии пункта пропуска 21 октября заявило американское посольство в Израиле. Планируется, что через него анклав смогут покинуть палестинцы с двойным гражданством США и других западных стран, а также сотрудники международных организаций.В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа, после чего бойцы палестинского движения ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге страны и захватили пленных. В ответ ЦАХАЛ начала операцию "Железные мечи".Израильские военные взяли под контроль все населенные пункты на границе с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Кроме того, ЦАХАЛ заявил о полной блокаде сектора – туда была приостановлена поставка воды, электричества, лекарств и продуктов.КПП "Рафах" - самый южный пункт выезда из Газы, единственный переход, который не контролируется Израилем. КПП был закрыл после ударов ЦАХАЛ по приграничной территории, были ранены пограничники со стороны Египта и ХАМАС. Каир дал понять, что не будет открывать въезд до тех пор, пока Тель-Авив не будет гарантировать безопасность персонала. При этом Египет готов открыть КПП для иностранцев в Газе и обладателей двойного гражданства, но опасается проникновения в страну радикалов из ХАМАС. Израиль же боится, что через "Рафах" под видом гумпомощи в Газу будут доставлять военные грузы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231020/chislo-pogibshikh-v-palestino-izrailskom-konflikte-rossiyan-vyroslo-do-20-1048724193.html
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египет, новости, сектор газа, израиль, палестина
египет, новости, сектор газа, израиль, палестина
Первые грузовики с гумпомощью для жителей Газы проехали через КПП "Рафах"
Россия была в числе стран, которые передали помощь для жителей оккупированного анклава. Груз весом 27 тонн был передан сотрудниками МЧС представителям Красного полумесяца.
СУХУМ, 21 окт - Sputnik. Первые грузовики с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа стали проезжать через КПП "Рафах" на границе с Египтом, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал al Arabiya.
"Грузовики с гуманитарной помощью, среди которой медицинские препараты, начала проезжать в сектор Газа через египетский КПП в Рафахе", — сообщил корреспондент с места события.
Уточняется, что на границе скопилось около 200 машин.
Об открытии пункта пропуска 21 октября заявило американское посольство в Израиле. Планируется, что через него анклав смогут покинуть палестинцы с двойным гражданством США и других западных стран, а также сотрудники международных организаций.
В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа, после чего бойцы палестинского движения ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге страны и захватили пленных. В ответ ЦАХАЛ начала операцию "Железные мечи".
Израильские военные взяли под контроль все населенные пункты на границе с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Кроме того, ЦАХАЛ заявил о полной блокаде сектора – туда была приостановлена поставка воды, электричества, лекарств и продуктов.
КПП "Рафах" - самый южный пункт выезда из Газы, единственный переход, который не контролируется Израилем. КПП был закрыл после ударов ЦАХАЛ по приграничной территории, были ранены пограничники со стороны Египта и ХАМАС. Каир дал понять, что не будет открывать въезд до тех пор, пока Тель-Авив не будет гарантировать безопасность персонала.
При этом Египет готов открыть КПП для иностранцев в Газе и обладателей двойного гражданства, но опасается проникновения в страну радикалов из ХАМАС. Израиль же боится, что через "Рафах" под видом гумпомощи в Газу будут доставлять военные грузы.