https://sputnik-abkhazia.ru/20231021/pervye-gruzoviki-s-gumpomoschyu-dlya-zhiteley-gazy-proekhali-cherez-kpp-rafakh-1048736384.html

Первые грузовики с гумпомощью для жителей Газы проехали через КПП "Рафах"

Первые грузовики с гумпомощью для жителей Газы проехали через КПП "Рафах"

Россия была в числе стран, которые передали помощь для жителей оккупированного анклава. Груз весом 27 тонн был передан сотрудниками МЧС представителям Красного... 21.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-21T11:31+0300

2023-10-21T11:31+0300

2023-10-21T11:31+0300

египет

новости

сектор газа

израиль

палестина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/15/1048736217_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cf6629b646944ca4d849da197cfb466c.jpg

СУХУМ, 21 окт - Sputnik. Первые грузовики с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа стали проезжать через КПП "Рафах" на границе с Египтом, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал al Arabiya.Уточняется, что на границе скопилось около 200 машин. Об открытии пункта пропуска 21 октября заявило американское посольство в Израиле. Планируется, что через него анклав смогут покинуть палестинцы с двойным гражданством США и других западных стран, а также сотрудники международных организаций.В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа, после чего бойцы палестинского движения ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге страны и захватили пленных. В ответ ЦАХАЛ начала операцию "Железные мечи".Израильские военные взяли под контроль все населенные пункты на границе с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Кроме того, ЦАХАЛ заявил о полной блокаде сектора – туда была приостановлена поставка воды, электричества, лекарств и продуктов.КПП "Рафах" - самый южный пункт выезда из Газы, единственный переход, который не контролируется Израилем. КПП был закрыл после ударов ЦАХАЛ по приграничной территории, были ранены пограничники со стороны Египта и ХАМАС. Каир дал понять, что не будет открывать въезд до тех пор, пока Тель-Авив не будет гарантировать безопасность персонала. При этом Египет готов открыть КПП для иностранцев в Газе и обладателей двойного гражданства, но опасается проникновения в страну радикалов из ХАМАС. Израиль же боится, что через "Рафах" под видом гумпомощи в Газу будут доставлять военные грузы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231020/chislo-pogibshikh-v-palestino-izrailskom-konflikte-rossiyan-vyroslo-do-20-1048724193.html

египет

сектор газа

израиль

палестина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

египет, новости, сектор газа, израиль, палестина