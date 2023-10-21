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Представители ГТК Абхазии и ФТС России обсудили перспективы сотрудничества
Представители ГТК Абхазии и ФТС России обсудили перспективы сотрудничества
Стороны обсудили итоги работы в период курортного сезона и подготовку к началу поставок цитрусовых из Абхазии 21.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-21T14:28+0300
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СУХУМ, 21 окт - Sputnik. Дальнейшее укрепление сотрудничества обсудили представители Государственного таможенного комитета Абхазии и Федеральной таможенной службы России на встрече в Сухуме. Об этом сообщает пресс-служба ГТК. Стороны обсудили итоги работы в период курортного сезона 2023 года и подготовку к сезону вывоза абхазских цитрусов в Россию. Также участники отметили необходимость сотрудничества по вопросам своевременного информирования о перезапуске программного обеспечения или сбое в работе системы на границе, обмен информацией о количестве автомобилей и по другим оперативным вопросам, применение упрощенного порядка таможенного оформления в отношении транспорта, везущего организованные экскурсионные группы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231013/urozhay-mandarinov-v-galskom-rayone-sostavit-primerno-15-tysyachi-tonn-1048588269.html
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абхазия, новости, таможня, россия
абхазия, новости, таможня, россия
Представители ГТК Абхазии и ФТС России обсудили перспективы сотрудничества
Стороны обсудили итоги работы в период курортного сезона и подготовку к началу поставок цитрусовых из Абхазии
СУХУМ, 21 окт - Sputnik. Дальнейшее укрепление сотрудничества обсудили представители Государственного таможенного комитета Абхазии и Федеральной таможенной службы России на встрече в Сухуме. Об этом сообщает пресс-служба ГТК.
Абхазскую сторону представлял зампредседателя ГТК Зураб Ашуба, российскую - начальник Краснодарской таможни Наталья Полосухина.
Стороны обсудили итоги работы в период курортного сезона 2023 года и подготовку к сезону вывоза абхазских цитрусов в Россию.
Также участники отметили необходимость сотрудничества по вопросам своевременного информирования о перезапуске программного обеспечения или сбое в работе системы на границе, обмен информацией о количестве автомобилей и по другим оперативным вопросам, применение упрощенного порядка таможенного оформления в отношении транспорта, везущего организованные экскурсионные группы.